Футбол

«Манчестер Сити» назвал имя нового капитана командыРБК 12:41

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва в новом сезоне будет выступать в роли капитана команды, сообщается на официальном сайте «горожан». Его заместителями в этой роли будут Фернандиньо, Кевин де Брюйне и Серхио Агуэро. Сильва выступает за «Манчестер Сити» с 2010 года.
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Испанский футболист
Испанский футболист, игрок английского клуба «Манчестер Сити» и экс-игрок национальной сборной Испании. Чемпион мира и чемпион Европы в составе сборной Испании.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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