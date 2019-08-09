Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва в новом сезоне будет выступать в роли капитана команды, сообщается на официальном сайте «горожан». Его заместителями в этой роли будут Фернандиньо, Кевин де Брюйне и Серхио Агуэро. Сильва выступает за «Манчестер Сити» с 2010 года.

Политика Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии Лидер движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников пропал без вести в ходе поездки в Сирию.

Общество Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.

Наука Ученые выявили группу крови долгожителей При четвертой группе крове часто встречается порок сердца. Также эти люди часто болеют различными инфекциями.

Общество Минкультуры планирует запретить проносить собственную еду в кинотеатры Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.

Политика Спорные Курильские острова отнесли к Японии на сайте Олимпиады-2020 Четыре острова Южных Курил, за которые спорят Россия и Япония, появились на японской карте, размещенной на сайте Олимпийских игр 2020 года.

Общество Каждому пятому россиянину не хватает денег до зарплаты Каждый пятый работающий по найму житель России часто не дотягивает до зарплаты и постоянно сталкивается с дефицитом средств.

Политика Захарова оценила решение Украины по поводу российского самолёта Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новость о том, что Украина разрешила самолёту из России осуществить перелёт над своей территорией для обхода грозового фронта.

Футбол Озил пропустит матч с «Ньюкаслом» из-за вооруженного нападения Полузащитники лондонского «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац не попали в заявку команды на матч первого тура чемпионата Англии против «Ньюкасла».

Происшествия Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.

Политика Иран осудил присутствие «внешних сил» в Персидском заливе Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал присутствие военных кораблей ряда стран в Персидском заливе.

Здоровье Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.

Происшествия Суд отклонил иск об изнасиловании против Неймара Суд отклонил иск об изнасиловании против футболиста французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймара, сообщает O Globo.

Экономика «Ъ»: россияне стали реже покупать дешевые лекарства В России впервые за последние три года снизились продажи недорогих лекарств, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group, которая изучает фармацевтический рынок.

Политика Трамп заявил о способности Зеленского договориться с Путиным Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся достичь договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.

Шоу-бизнес В Москве началось прощание с Вилли Токаревым Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.

Происшествия Арестован один из напавших на мужчину в парке на западе Москвы В Москве арестовали одного из напавших на мужчину, инцидент произошел в парке в середине июля, сообщила РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

Футбол Гвардиола: надеюсь, Зане вернётся в строй в феврале или марте Надеюсь, Лерой вернётся в строй в феврале или марте. Я не думал о том, что он может покинуть команду.

Музыка Премьеры ЕАЭС послушали джаз и поплавали по Иссык-Кулю Премьер-министры стран Евразийского экономического союза по окончании рабочей программы в киргизской Чолпон-Ате посетили проходящий в городе музыкальный фестиваль Tengri Music, передает "Интерфакс".

Гаджеты Huawei представила собственную операционную систему Компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на конференции разработчиков в китайской провинции Гуандун.

Наука Температура на Земле в будущем повысится минимум на 2,5 градуса Российские и британские учёные, изучающие физические процессы в астрономических объектах, выяснили, что в будущем это приведёт к увеличению температуры на планете Земле - она повысится минимум на 2,5 градуса.

Происшествия Пенсионерка сутки стояла в болоте и отпугивала медведя рыком Пожилая женщина из Хабаровского края отправилась в лес собирать грибы, попала в трясину и сутки простояла в болоте, отпугивая бродившего возле нее бурого медведя рычанием.

Спорт Правление СБР обсудит ситуацию с Логиновым Правление Союза биатлонистов России (СБР) обсудит вопрос с нежеланием Александра Логинова подписывать контракт с организацией, передает ТАСС.