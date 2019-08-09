Футбол
«Манчестер Сити» назвал имя нового капитана командыРБК 12:41
Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва в новом сезоне будет выступать в роли капитана команды, сообщается на официальном сайте «горожан». Его заместителями в этой роли будут Фернандиньо, Кевин де Брюйне и Серхио Агуэро. Сильва выступает за «Манчестер Сити» с 2010 года.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:17, Вашингтон
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