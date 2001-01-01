Футбол
«Манчестер Сити» нашёл замену для КомпаниЧемпионат 11:23
«Манчестер Сити» определился с кандидатом на замену защитнику и капитану команды Венсану Компани, который покинет клуб летом и вернётся в «Андерлехт». Как утверждает Daily Mail, главной целью «горожан» на усиление обороны является Гарри Магуайр из «Лестер Сити».
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