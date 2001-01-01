Футбол

«Манчестер Сити» нашёл замену для КомпаниЧемпионат 11:23

«Манчестер Сити» определился с кандидатом на замену защитнику и капитану команды Венсану Компани, который покинет клуб летом и вернётся в «Андерлехт». Как утверждает Daily Mail, главной целью «горожан» на усиление обороны является Гарри Магуайр из «Лестер Сити».
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«Манчестер Сити» нашел замену Компани в «Лестере»

Советский спорт11:34

«Манчестер Сити» нашёл замену для Компани

Чемпионат11:23

Гвардиола хочет купить Магуайра на замену Компани. «Лестер» может потребовать свыше 75 млн фунтов

Sports.ru09:39

СМИ: «Манчестер Сити» видит в защитнике «Лестера» Магуайре замену Компани

ProstoProSport07:01

СМИ: Магуайр – приоритетный трансфер для «Манчестер Сити»

Спорт-Экспресс09:38

СМИ: Магуайр – приоритетная цель «Манчестер Сити» в ближайшее трансферное окно

Sportbox.RU02:39

СМИ: Магуайр – приоритетная цель «Манчестер Сити» в ближайшее трансферное окно

Матч ТВ02:39
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Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
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Рацион жителей Британии XV века установлен по кухонной утвари

Исследование археологических находок, датируемых XV веком, позволило установить особенности питания англичан, не принадлежавших к привилегированным сословиям.
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АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами

«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
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Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский и представители Соединённых Штатов в ходе встречи в Киеве обсудили вопросы противодействия «российской агрессии».
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Никита Пресняков с супругой устроили новую «свадебную» фотосессию

Некоторые даже подумали, что пара устроила еще одну свадебную церемонию.
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Политика

Зеленский призвал отменить депутатскую неприкосновенность на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду отменить закон о депутатской неприкосновенности.
Обновлено в 04:06
Гаджеты

Huawei назвала свою операционную систему Hongmeng

Китайская корпорация Huawei объявила, что собственная операционная система (ОС) будет называться Hongmeng.
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Политика

Роухани заявил, что США восемь раз призывали Иран начать переговоры

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США и другие мировые лидеры неоднократно призывали Тегеран начать переговоры, а госдепартамент США направлял Ирану восемь официальных запросов, говорится в заявлении на сайте президента ИРИ.
Обновлено в 16:56
Происшествия

Под Уфой нашли тело сотрудницы Роспотребнадзора

Обновлено в 03:30
Происшествия

Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле Хургады

19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике.
Обновлено в 10:08
Хоккей

Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира

Обновлено в 12:41
Происшествия

Член совета движения «Голос» Удот задержан в Москве по делу об угрозах

Столичная полиция задержала члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Максим Пашков.
Обновлено в 16:33
Политика

Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН

"Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.
Обновлено в 15:53
Кино

Финал «Игры престолов» посмотрели более 19 млн человек в США

Обновлено в 18:44
Политика

Бовт: «Москва не хочет давать Зеленскому никаких авансов»

Владимир Путин поздравит своего украинского коллегу не с инаугурацией, а с первыми успехами по урегулированию конфликта в Донбассе и улучшению отношений двух стран, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:33
Политика

Лавров прокомментировал слова Зеленского о языковом расколе на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола.
Обновлено в 09:40
Футбол

«Краснодар» намерен сделать еще 3-4 трансфера под Лигу чемпионов

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что перед следующим сезоном команду усилят 3-4 новых футболиста.
Обновлено в 14:52
Политика

Валентине Матвиенко доложат об увольнении написавших о ней журналистов

Председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко уведомят об увольнении журналистов отдела политики газеты «Коммерсантъ», сообщил РБК пресс-секретарь Матвиенко Владислав Пономаренко, отвечая на вопрос о том, известно ли ей об этой новости.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Россиянин утонул на озере в Финляндии

Россиянин погиб на озере в Финляндии после того, как перевернулась лодка, в которой он находился.
Обновлено в 17:33
Армия и оружие

Генсек ООН: ядерные отходы США могут попасть в Тихий океан

Обновлено вчера в 23:27
Музыка

«Евровидение-2019» выиграл представитель Нидерландов

По итогам голосования, победителем стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией «Arcade».
Обновлено 18 мая в 19:24
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В центре Нью-Йорка загорелся небоскреб

Пожар произошел на 23-м этаже небоскреба американской многоотраслевой корпорации General Electric в центре Нью-Йорка, сообщает пожарный департамент Нью-Йорка.
Обновлено в 18:15
Общество

Захар Прилепин избил поэта из Владивостока

Обновлено в 06:26
Армия и оружие

Тихоокеанский флот отмечает 288 лет со дня образования

Сегодня тихоокеанцы отмечают профессиональный праздник – 288 лет со дня образования Тихоокеанского флота (ТОФ).
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Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Футбол

«ПСЖ» выступил с заявлением о будущем Мбаппе

Французский "ПСЖ" выступил с заявлением касаемо будущего нападающего Килиана Мбаппе.
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Авто

Импорт праворульных машин в РФ станет дороже из-за нового регламента

В РФ может подорожать импорт праворульных автомобилей с пробегом. За месяц оформление СБКТС достигло стоимости 5-6 тыс. рублей.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Экстренные службы проверяют сведения об угрозе взрыва в школе в Москве

Сотрудники экстренных служб проверяют информацию об угрозе взрыва в школе в столичном районе Отрадное.
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Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву

Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что и его защита обжаловала приговор.
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Бельгийский футболист, защитник. Капитан английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Бельгии. Один из самых молодых футболистов в истории сборной Бельгии - дебютировал в национальной команде в феврале 2004 года в 17-летнем возрасте.
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Гарри Магуайр
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Английский футболист, защитник клуба «Лестер Сити» и национальной сборной Англии. Участник чемпионата мира 2018 года в России.
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