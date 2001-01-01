Футбол

«Манчестер Сити» нашел замену Компани в «Лестере»Советский спорт 11:34

Руководство Манчестер Сити проявляет интерес к защитнику Лестера Гарри Магуайру. Согласно источнику, главный тренер горожан Хосеп Гвардиола считает, что англичанин сумеет заменить Венсана Компани. Напомним, последний объявил об уходе из клуба и вернется в бельгийский Андерлехт.
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«Манчестер Сити» нашел замену Компани в «Лестере»

Советский спорт11:34

СМИ: Магуайр – приоритетная цель «Манчестер Сити» в ближайшее трансферное окно

Матч ТВ02:39

СМИ: Магуайр – приоритетный трансфер для «Манчестер Сити»

Спорт-Экспресс09:38

СМИ: «Манчестер Сити» видит в защитнике «Лестера» Магуайре замену Компани

ProstoProSport07:01

Гвардиола хочет купить Магуайра на замену Компани. «Лестер» может потребовать свыше 75 млн фунтов

Sports.ru09:39

СМИ: Магуайр – приоритетная цель «Манчестер Сити» в ближайшее трансферное окно

Sportbox.RU02:39

«Манчестер Сити» нашёл замену для Компани

Чемпионат11:23
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Политика

В Армении направили дело экс-президента Кочаряна в Конституционный суд

Суд в Армении приостановил производство по делу экс-президента Роберта Кочаряна и направил его в Конституционный суд, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь команды адвокатов Элен Аракелян.
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МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
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АвтоВАЗ отзывает более 32 тысяч машин Lada Largus

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Обновлено в 09:37
Здоровье

Медики стали чаще пренебрегать профэтикой при общении с фармкомпаниями

Российские медики стали вдвое чаще принимать подарки от фармацевтических компаний и соглашаться на рекомендации пациентам конкретных препаратов.
Обновлено в 12:00
Политика

Путин помиловал россиян и украинца

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
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Политика

Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации вступил в перепалку с депутатом Олегом Ляшко, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 04:35
Экономика

Росалкоголь предложил ввести минимальные цены на пиво

Ранее в этом году Минфин разработал проект постановления правительства, который предусматривает, что министерство получит возможность устанавливать минимальные цены на весь алкоголь.
Обновлено в 10:04
Здоровье

С начала года на Украине корью заболели почти 50 тысяч человек

На Украине с начала 2019 года корью заболели 49,288 тысяч человек, из них 26,048 тысяч детей.
Обновлено в 12:00
Происшествия

СМИ сообщили о минировании школ и колледжей в Москве

Обновлено в 07:20
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева

Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
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Политика

СБ ООН экстренно соберется из-за украинского закона о языке

Совет безопасности ООН проведет сегодня экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона о государственном языке.
Обновлено в 00:29
Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

В колонии в пригороде Душанбе устроили бунт 30 особо опасных заключенных, обвиняемых в причастности к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
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Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили рассмотреть возможность провести новую трехстороннюю министерскую встречу Украина — Россия — ЕС, чтобы обсудить вопросы транзита газа после 2019 года.
Обновлено в 07:13
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Космос

Сделанный в РФ спутник снял первое в мире видео Земли в 4K

Египетский космический аппарат дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A, изготовленный российским предприятием РКК «Энергия», впервые в мире продемонстрировал возможность потоковой передачи видео земной поверхности в формате сверхвысокой чёткости 4K.
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Лариса Гузеева резко ответила хейтерам своей 19-летней дочери

Лариса Гузеева резко ответила хейтерам своей 19-летней дочери Стоит отметить, что в начале мая нападкам со стороны хейтеров подверглась сама Лариса.
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Футбол

Кейн: «Я буду готов к финалу Лиги чемпионов»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн заявил, что он успеет восстановиться к финалу Лиги чемпионов, где им предстоит сыграть с «Ливерпулем».
Обновлено в 11:52
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Причиной выбора породы собак может быть генетика

Наблюдения и проведенное исследование показали, что причиной выбора той или иной породы собак может быть врожденная предрасположенность.
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Кино

В эпизод «Игры престолов» попали пластиковые бутылки с водой

В нескольких кадрах последней серии финального сезона «Игры престолов», премьера которой прошла 20 мая, зрители заметили две пластиковые бутылки с водой, сообщает The Verge.
Обновлено в 08:45
Политика

В команде Зеленского назвали основание для роспуска Рады

Как пояснили РБК в команде нового президента Украины, основанием для роспуска Рады станет развал правящей коалиции в парламенте.
Обновлено в 10:24
Общество

Финал чемпионата WorldSkills Russia стартовал в Казани

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Гаджеты

Xiaomi представила смартфон Redmi Note 7S с 48-Мп камерой

Напомним, что обычная версия Redmi Note 7 для Индии выпускается с камерой на 12+2 Мп, тогда как новинка исправляет эту несправедливость и имеет основную камеру с сенсорами на 48+5 Мп.
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Экономика

Huawei заручилась поддержкой Европы в противостоянии с США

Европейские производители полупроводников заявили, что намерены и дальше поставлять китайской Huawei, столкнувшейся с санкциями со стороны США, оборудование для смартфонов, пишет Bloomberg.
Обновлено в 12:29
Экономика

«Газпром энергохолдинг» и «Ренова» не объединяют активы

«Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) и «Ренова» Виктора Вексельберга приостановили переговоры о слиянии ГЭХа с «Т плюсом» (входит в «Ренову»), поскольку «Ренова» не согласилась с результатами оценки генерирующей компании, сообщил в понедельник гендиректор ГЭХа Денис Федоров.
Обновлено в 11:48
Кино

В Каннах продолжают представлять новые фильмы

На Каннском фестивале представили еще несколько новых кинолент.
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Стрелковый союз России принял решение дисквалифицировать Владимира Зайцева на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 12:01
Экономика

Счетная палата не верит в рост доходов россиян

По данным Счетной палаты, которые приводит ТАСС, в первом квартале этого года реальные располагаемые денежные доходы россиян продолжили сокращаться — падение составило 2,3 процентных пункта.
Обновлено вчера в 21:31
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Венсан Компани
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Бельгийский футболист, защитник. Капитан английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Бельгии. Один из самых молодых футболистов в истории сборной Бельгии - дебютировал в национальной команде в феврале 2004 года в 17-летнем возрасте.
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Гарри Магуайр
Британский футболист
Английский футболист, защитник клуба «Лестер Сити» и национальной сборной Англии. Участник чемпионата мира 2018 года в России.
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