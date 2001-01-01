Футбол
«Манчестер Сити» нашел замену Компани в «Лестере»Советский спорт 11:34
Руководство Манчестер Сити проявляет интерес к защитнику Лестера Гарри Магуайру. Согласно источнику, главный тренер горожан Хосеп Гвардиола считает, что англичанин сумеет заменить Венсана Компани. Напомним, последний объявил об уходе из клуба и вернется в бельгийский Андерлехт.
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Происшествия
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Причиной выбора породы собак может быть генетика
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Обновлено в 12:01
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