Футбол

«Манчестер Сити» намерен получить за Зане не менее 100 миллионов евроSportbox.RU 04:14

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Бавария» сделала предложение по хавбеку в размере 80 миллионов евро, но «горожане» ответили отказом. Отмечается, что «Манчестер Сити» намерен получить за Зане не менее 100 миллионов евро.
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«Ман Сити» готов предложить 56 млн евро за Канселу

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«Манчестер Сити» намерен получить за Зане не менее 100 миллионов евро

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Источник: «Манчестер Сити» готов заплатить «Атлетико» 70 миллионов евро за Родри

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Президент «Баварии»: «Покупка Сане маловероятна. Дело в безумных запросах «Ман Сити»

Sport24.ruвчера в 06:12
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Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

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Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план по реализации механизма «регуляторной гильотины», предусматривающий подготовку нового закона о контрольно-надзорной деятельности и новую структуру нормативного регулирования для каждой сферы общественных отношений, следует из сообщения на сайте правительства.
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Россияне употребляют слишком мало молока и картофеля

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Врачи назвали продукты, увеличивающие риск возникновения рака груди

Ученые рассказали об основных признаках развития рака легких и порекомендовали в случае их возникновения сразу же обращаться к врачам.
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Общество

В Выхино ввели карантин по бешенству

Карантин по бешенству ввели в районе Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа Москвы до 24 июля, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра.
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Чайка сообщил о крупных нарушениях в начислении платы за вывоз мусора

По данным прокуратуры, в каждом третьем регионе в составе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуратура выявлены нарушения в вопросах начисления и взимания платы за вывоз мусора, передает «РИА Новости».
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Верховный суд признал запрет полицейским отдыхать за границей законным

По мнению Лужных, подпункт 1.1 пункта 1 приказа МВД России "Об отдельных вопросах выездов сотрудников ОВД, федеральных государственных гражданских служащих и работников системы МВД России по частным делам за пределы территории РФ" следует признать недействующим.
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Компания Ford Sollers 3 июня завершила производство автомобилей на заводе в Набережных Челнах, где выпускались модели Ford Fiesta и Ford Ecosport.
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Совладелец S7 поставил вопрос о безопасности SSJ 100

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Российский полузащитник "Монако" Александр Головин заявил, что не слышал о слухах о возможном переходе в "Интер" или "Милан".
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Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании

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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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