Футбол
«Манчестер Сити» намерен получить за Зане не менее 100 миллионов евроSportbox.RU 04:14
По информации журналиста Фабрицио Романо, «Бавария» сделала предложение по хавбеку в размере 80 миллионов евро, но «горожане» ответили отказом. Отмечается, что «Манчестер Сити» намерен получить за Зане не менее 100 миллионов евро.
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Источник: «Манчестер Сити» готов заплатить «Атлетико» 70 миллионов евро за Родри
Спорт-Экспрессвчера в 21:02
Президент «Баварии»: «Покупка Сане маловероятна. Дело в безумных запросах «Ман Сити»
Sport24.ruвчера в 06:12
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Происшествия
На Украине суд арестовал двух полицейских, ранивших ребенка
"Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком", - сообщил корреспондент телеканала из зала суда.
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Два варианта электронных паспортов разработано в России
Внешний вид электронного удостоверения личности будет утвержден летом 2019 года. К рассмотрению предложено два варианта паспорта.
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Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
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Актриса даст фору многим молодым девушкам. Сериал «Рабыня Изаура» стал одной из первых «мыльных опер», который показывали в нашей стране.
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Движение по «Сортавале» закрыли из-за крупного ДТП
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Reddit: в Fable 4 не будет огнестрельного оружия, но будет мультиплеер
Из информации источника стало известно, что сюжет Fable 4 будет проходить в новой локации, а не в Альбионе или Авроре – миров из предыдущих частей.
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Медведев утвердил план реализации «регуляторной гильотины»
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план по реализации механизма «регуляторной гильотины», предусматривающий подготовку нового закона о контрольно-надзорной деятельности и новую структуру нормативного регулирования для каждой сферы общественных отношений, следует из сообщения на сайте правительства.
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Космос
Космический грузовик «Прогресс МС-10» затопили в Тихом океане
Грузовой корабль "Прогресс МС-10", отчаливший во вторник от Международной космической станции (МКС) и сведенный с орбиты, прекратил существование в южной части Тихого океана, сообщает во вторник ЦНИИмаш.
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Австралийские полицейские пересядут на электрокары Tesla
Автомобили на электротяге Tesla Model X станут исполнять функции патрульной машины в рамках программы, которая подразумевает в ближайшее время пересадить всех австралийских полицейских на «технологичные авто».
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Футбол
Дмитрий Черышев останется главным тренером «Нижнего Новгорода»
Российский специалист Дмитрий Черышев, отец полузащитника испанской «Валенсии» Дениса Черышева, продолжит работу в должности главного тренера клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Нижний Новгород».
Обновлено в 06:41
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Россияне употребляют слишком мало молока и картофеля
Все жители России употребляют в пищу недостаточное количество картофеля, фруктов и молока, говорится в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году».
Обновлено в 07:57
Здоровье
Врачи назвали продукты, увеличивающие риск возникновения рака груди
Ученые рассказали об основных признаках развития рака легких и порекомендовали в случае их возникновения сразу же обращаться к врачам.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии
Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.
Обновлено в 09:10
Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Общество
В Выхино ввели карантин по бешенству
Карантин по бешенству ввели в районе Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа Москвы до 24 июля, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра.
Обновлено в 08:28
Общество
Чайка сообщил о крупных нарушениях в начислении платы за вывоз мусора
По данным прокуратуры, в каждом третьем регионе в составе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуратура выявлены нарушения в вопросах начисления и взимания платы за вывоз мусора, передает «РИА Новости».
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Шоу-бизнес
Алла Пугачева нарисовала дочь Лизу
Лиза предложила маме нарисовать ее, Лизу, цветными красками. Аллы Борисовна охотно согласилась, и принялась вырисовывать облик дочери.
Обновлено в 08:40
Общество
Верховный суд признал запрет полицейским отдыхать за границей законным
По мнению Лужных, подпункт 1.1 пункта 1 приказа МВД России "Об отдельных вопросах выездов сотрудников ОВД, федеральных государственных гражданских служащих и работников системы МВД России по частным делам за пределы территории РФ" следует признать недействующим.
Обновлено в 05:30
Авто
Ford завершил производство автомобилей в Набережных Челнах
Компания Ford Sollers 3 июня завершила производство автомобилей на заводе в Набережных Челнах, где выпускались модели Ford Fiesta и Ford Ecosport.
Обновлено в 05:51
Игры
Ubisoft подарит Rayman Origins тем, кто посмотрит спидран Rayman 2
Чтобы получить бесплатную копию Rayman Origins, надо привязать свой аккаунт Uplay к Twitch и оставаться подключённым к трансляции по меньшей мере полчаса.
Обновлено вчера в 16:26
Авто
Suzuki назвала стоимость специальной серии кроссовера SX4 для России
Новый кроссовер Suzuki SX4 специальной серии Tabi powered by Pioneer, продажи которого начнутся уже в июне, оценили в 1 615 990 рублей.
Обновлено в 06:05
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия
Совладелец S7 поставил вопрос о безопасности SSJ 100
Катастрофа, в которой погибла супруга Филева Совладелец группы S7 Владислав Филев возглавил в комиссии РСПП по транспорту подкомиссию по авиационной и космической деятельности в начале июня.
Обновлено в 05:58
Футбол
Головин прокомментировал слухи о переходе в «Интер» или «Милан»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин заявил, что не слышал о слухах о возможном переходе в "Интер" или "Милан".
Обновлено в 07:59
Культура
Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании
Баженов ранее уже критиковал фильм "Танцы насмерть", снятый компанией Kinodanz.
Обновлено в 00:44