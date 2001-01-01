Футбол
«Манчестер Сити» намерен получить за Зане не менее 100 миллионов евроМатч ТВ 04:14
По информации журналиста Фабрицио Романо, «Бавария» сделала предложение по хавбеку в размере 80 миллионов евро, но «горожане» ответили отказом. Отмечается, что «Манчестер Сити» намерен получить за Зане не менее 100 миллионов евро.
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Источник: «Манчестер Сити» готов заплатить «Атлетико» 70 миллионов евро за Родри
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