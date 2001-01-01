Футбол

«Манчестер Сити» намерен получить за Зане не менее 100 миллионов евроМатч ТВ 04:14

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Бавария» сделала предложение по хавбеку в размере 80 миллионов евро, но «горожане» ответили отказом. Отмечается, что «Манчестер Сити» намерен получить за Зане не менее 100 миллионов евро.
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«Ман Сити» готов предложить 56 млн евро за Канселу

Soccer.ru06:07

«Манчестер Сити» расстанется с Сане не менее чем за 100 млн евро

Советский спорт04:31

Источник: «Манчестер Сити» готов заплатить «Атлетико» 70 миллионов евро за Родри

Спорт-Экспрессвчера в 21:02

«Манчестер Сити» намерен получить за Зане не менее 100 миллионов евро

Sportbox.RU04:14

«Манчестер Сити» предложит 70 млн евро за полузащитника «Атлетико»

Евро-футбол.ру01:19

«Манчестер Сити» намерен получить за Зане не менее 100 миллионов евро

Матч ТВ04:14

«Ман Сити» не продаст Сане дешевле 100 млн евро

Sports.ruвчера в 17:55
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 11:10, Ашберн
Экономика

Строительство самой дорогой дороги России решили отложить

Обновлено в 04:27
Происшествия

Появилось видео жесткого задержания россиянина в Косове

Задержание россиянина Михаила Краснощекова, пострадавшего от действий полицейских в непризнанной республике Косово, попало на видео.
Обновлено в 10:33
Транспорт

Участок Филевской линии московского метро закроют на два дня

В выходные, 8 и 9 июня, будет закрыт участок Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская".
Обновлено в 09:53
Происшествия

В Подмосковье убили директора торгового центра

Киллер на мотоцикле застрелил мужчину на подходе к зданию ТЦ. В поселке Поварово Солнечногорского района во вторник, 4 июня, был убит директор торгового центра.
Обновлено в 08:30
Гаджеты

В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Кино

Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»

Обновлено вчера в 10:17
Гаджеты

Seagate начала поставки накопителей Exos X16, IronWolf и IronWolf Pro емкостью 16 ТБ

Seagate Technology объявила о массовых поставках гелиевого жесткого диска корпоративного класса Exos X16 рекордной емкостью 16 ТБ.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес

Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу

Певица Валерия заявила, что популярным артистам не следует продвигать своих детей в песенных конкурсах.
Обновлено в 09:32
Общество

Умерла супруга президента Израиля

Нехама Ривлин, супруга президента Израиля Реувена Ривлина, умерла в возрасте 73 лет, сообщает Haaretz.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Летевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково

Обновлено в 06:48
Технологии

YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров

После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.
Обновлено в 01:59
Происшествия

В Москве «заминировали» здание Госдумы и «Останкино»

Анонимные сообщения об угрозах взрыва поступили в образовательные учреждения в Центральном, Юго-Западном, Северо-Восточном и Северо-Западном административных округах, а также в Новой Москве.
Обновлено в 10:46
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09
Культура

BadComedian объяснил опасность его поражения в суде

Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 10:28
Общество

Верховный суд признал законным запрет на выезд полицейских за границу

Верховный суд (ВС) России отказался удовлетворить иск о признании незаконным запрета имеющим доступ к гостайне сотрудникам МВД на выезд за границу.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Почему осужденный за взятку генерал СКР Никандров вышел на свободу

Обновлено в 07:28
Общество

Суд в Петербурге счёл незаконной реконструкцию в Русском музее

Обновлено в 09:12
Политика

Кот Ларри из офиса Мэй спрятался от дождя под лимузином Трампа

Кот Ларри из офиса британского премьер-министра использовал лимузин президента США как укрытие от дождя, пишет британская газета Daily Express.
Обновлено в 10:04
Религия

Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам

Во вторник утром в мечетях пройдут торжественные намазы в честь праздника Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который знаменует окончание священного исламского месяца рамадан.
Обновлено вчера в 19:55
Общество

«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ якобы запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", но получила отказ, так как это может дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы "Яндекса".
Обновлено в 08:56
Футбол

«Реал» объявил о трансфере Йовича

Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
Обновлено в 07:51
Спорт

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес

Дэвид Бекхэм выступил против романа сына с его девушкой

Портал напоминает, что это далеко не первый скандал Бруклина и Ханны, попавший на всеобщее обозрение.
Обновлено в 09:23
Экономика

НЛМК обошел по капитализации крупнейшую сталелитейную компанию в мире

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) обошел по рыночной капитализации компанию Arcelor Mittal, которая считается крупнейшей сталелитейной компанией в мире.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие

В Крыму вертолеты включают РЭБ из-за провокаций со стороны Украины

Обновлено в 06:26
Общество

Противники храма в Екатеринбурге вновь выйдут на несогласованный пикет

Министерство общественной безопасности Свердловской области не разрешило активистам Екатеринбурга выйти на митинг за сохранения сквера.
Обновлено в 05:41
Политика

Путин и Си Цзиньпин посетят церемонию передачи панд

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в церемонии передачи двух больших панд Московскому зоопарку, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:16
Общество

Заключенные в Тагиле строили яхты бесплатно

Бывший заключенный колонии в Нижнем Тагиле после своего освобождения подал жалобу в Следственный Комитет; по его словам, администрация заставляла заключенных строить яхту; а также она не платила им за эту работу.
Обновлено в 08:44
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Футбол

«Бавария» предложила € 90 млн за Хаверца

По данным источника, мюнхенский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и предложил за него € 90 млн.
Обновлено в 10:35
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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