Футбол
«Манчестер Сити» нацелился на НеймараВести.Ru вчера в 23:54
"Манчестер Сити", ведущий борьбу за титул чемпиона в английской премьер-лиге, заявил о своих претензиях на нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара. "Горожане" собираются предложить за звездного бразильца сумму порядка 150 миллионов евро.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 01:11, Ашберн
Армия и оружие
США развернули «кинетический перехватчик» в Румынии
В марте сообщалось, что американские войска, входящие в Европейское командование Вооруженных сил США, развернули в Израиле комплекс THAAD.
Обновлено вчера в 21:01
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено вчера в 13:56
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Общество
Генеральная репетиция парада Победы пройдет на Красной площади
Более 13 тыс. военных, свыше 130 единиц техники и 74 самолета и вертолета примут участие во вторник в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.
Обновлено вчера в 17:22
Кино
Опубликован тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»
Как известно, сегодня вышел четвёртый эпизод финального сезона «Игры престолов».
Обновлено вчера в 10:16
Футбол
Де Лигт отказал «Манчестер Юнайтед»
Защитник "Аякса" Матийс де Лигт ответил отказом на предложение "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 00:51
Авто
Начались продажи первого электрического кроссовера Mercedes-Benz
Обновлено вчера в 08:17
Политика
В Стамбуле прошли протесты из-за отмены итогов выборов мэра
Жители некоторых районов Стамбула устроили «кастрюльный протест» в связи с решением ЦИКа отменить итоги выборов мэра, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 00:51
Кино
Родители звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть сериал
Родители 15-летней актрисы Беллы Рэмси, которая снимается в "Игре престолов" в роли Лианны Мормонт, запрещают ей смотреть сериал, пишет Daily Star.
Обновлено вчера в 19:51
Здоровье
Названа главная причина преждевременной смерти
Исследователи проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 миллионов человек в период с 1999 по 2017 год.
Обновлено в 00:33
Хоккей
Гавриков вызван в сборную России по хоккею для участия в ЧМ
Защитник клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Владислав Гавриков вызван в сборную России для участия в чемпионате мира, сообщается на странице Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 00:49
Авто
АвтоВАЗ запатентовал внешность преемника Lada 4x4
На портале Федерального института промышленной собственности опубликовали патент с изображениями нового вседорожника Lada.
Обновлено вчера в 07:28
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки 10 новых самолетов SSJ100
Российская авиакомпания «Ямал» отказалась от планов закупить 10 отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100 после авиапроисшествия в «Шереметьево» 5 мая, в результате которого погиб 41 человек.
Обновлено вчера в 17:23
Общество
DEITA.RU вошло в топ российских СМИ
RU прочно закрепилось в ТОП – 50 рейтинга СМИ, в котором отражаются данные более 7,8 тысячи новостных ресурсов.
Обновлено в 00:10
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено вчера в 04:50
Происшествия
Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы
Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
Суд 8 мая огласит приговор Кокорину и Мамаеву
Пресненский суд Москвы 8 мая огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве, передает в понедельник корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено вчера в 16:16
Религия
Православные 7 мая встречают Радоницу
Отмечается, что на Радоницу верующие посещают кладбища, где убираются на могилах своих родственников, молятся за близких.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия
В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено вчера в 00:40
Происшествия
Девушка пожаловалась на головную боль и оказалась парализована
Элизабет Кей (Elizabeth Kay) вспоминает, как в 2017 году шла в сторону дома и внезапно почувствовала острую головную боль.
Обновлено в 00:01
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков оправдался за свое отсутствие на юбилее Пугачевой
Поклонники Пугачевой и журналисты обратили внимание, однако, что на юбилейном концерте отсутствовал близкий друг семьи и фактически родственник Аллы Борисовны Владимир Пресняков.
Обновлено вчера в 08:40
Технологии
Huawei может стать поставщиком оборудования для «закона Яровой»
Китайский производитель Huawei может получить контракт на поставку оборудования для хранения данных и исполнения «закона Яровой».
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
Пассажир «Суперджета»: «Я снял, как горел наш самолёт»
Обновлено вчера в 18:04
Гаджеты
Тим Кук: Apple покупает компании каждые 2-3 недели
По словам гендиректора корпорации Тима Кука, Apple обычно не рассказывает о сделках, потому что, как правило, это маленькие компании, а Apple «в основном ищет таланты и интеллектуальную собственность», — сообщил он CNBC.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией
Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Экономика
Morgan Stanley завершит работу в России
Американский финансовый конгломерат Morgan Stanley свернет банковскую, брокерскую и депозитарную деятельность в России.
Обновлено вчера в 18:09
Армия и оружие
Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии
Боец НАТО в ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" в эстонском городе Силламяэ залез с гранатометом на памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну, передает Sputnik.
Обновлено вчера в 17:16