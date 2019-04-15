Футбол
«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Кристал Пэлас»РИА Новости 11:06
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Селхерст Парк»
|15′
Рахим Стерлинг
Джеффри Шлупп
Шейху Куяте
|22′
|63′
Рахим Стерлинг
|65′
Давид Сильва
Бернарду Силва
|75′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
Андрос Таунсенд
Макс Майер
|77′
Лука Миливоевич
|81′
Джеймс Макартур
Бакари Сако
|85′
|87′
Лерой Сане
Джон Стоунз
|90′
Габриэл Жезус
|28%
|Владение мячом
|72%
|70%
|Процент точных передач
|90%
|2
|Удары в сторону ворот
|7
|3
|Удары в створ ворот
|7
|5
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|2
|2
|Угловые
|9
|17
|Отборы
|7
|5
|Фолы
|11
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Кристал Пэлас
Расстановка 4‑3‑3
31
Гуаита
29
Уан-Биссака
34
Келли
6
Дэнн
3
ван Анхолт
26
Сако
4
Миливоевич
8
Куяте
7
Майер
17
Бентеке
11
Заа
31
Сантана
2
Уокер
4
Компани
14
Лапорт
22
Менди
17
де Брюйне
8
Гюндоган
20
Силва
7
Стерлинг
2 ×
33
Жезус
5
Стоунз
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты "Манчестер Сити" на выезде нанесли поражение "Кристал Пэлас" в 34-м туре чемпионата Англии.
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