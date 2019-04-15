Футбол

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Кристал Пэлас»РИА Новости вчера в 11:06

Кристал Пэлас — Манчестер Сити
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Селхерст Парк»
15′
Рахим Стерлинг
Джеффри Шлупп
Шейху Куяте
22′
63′
Рахим Стерлинг
65′
Давид Сильва
Бернарду Силва
75′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
Андрос Таунсенд
Макс Майер
77′
Лука Миливоевич
81′
Джеймс Макартур
Бакари Сако
85′
87′
Лерой Сане
Джон Стоунз
90′
Габриэл Жезус
Футболисты "Манчестер Сити" на выезде нанесли поражение "Кристал Пэлас" в 34-м туре чемпионата Англии.
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