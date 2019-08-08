Футбол

«Манчестер Сити» может надолго потерять Сане из-за травмы коленаЕвро-футбол.ру 02:46

Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане может пропустить длительный отрезок времени из-за повреждения. По данным Yahoo!Sports, у 23-летнего немецкого футболиста подозрение на разрыв крестообразной связки колена.
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