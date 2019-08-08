Футбол
«Манчестер Сити» может надолго потерять Сане из-за травмы коленаЕвро-футбол.ру 02:46
Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане может пропустить длительный отрезок времени из-за повреждения. По данным Yahoo!Sports, у 23-летнего немецкого футболиста подозрение на разрыв крестообразной связки колена.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:49, Вашингтон
Армия и оружие
Эксперт назвал возможные причины взрыва на полигоне под Архангельском
Обновлено в 10:30
Происшествия
Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Бывший президент Киргизии Атамбаев сдался властям
Атамбаев лишился статуса экс-президента и неприкосновенности в июле 2019 г. Депутатская спецкомиссия Киргизии полагает, что он мог быть причастен к незаконному обогащению, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, незаконному освобождению в 2013 г. криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим преступлениям.
Обновлено в 09:30
Энергетика
«Северному потоку-2» пообещали срыв сроков и подорожание
Отсутствие разрешения от Дании на строительство участка «Северного потока-2» может повлечь за собой задержку в реализации проекта и увеличит его стоимость.
Обновлено в 10:21
Политика
В России прокомментировали слова Зеленского о возвращении Крыма
Сергей Цеков, сенатор РФ от Крыма, решил ответить на заявление Владимира Зеленского, украинского лидера, о возвращении полуострова в Украину.
Обновлено в 03:06
Общество
МЧС предупреждает о ливне и сильном ветре в Москве
Ливень и шквалистый ветер ожидаются в четверг вечером в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
Обновлено в 09:39
Гаджеты
В Apple Music для Android появится режим караоке и темная тема
В Apple Music для Android появилась темная тема и режим караоке, но пока обновление доступно только в бета-версии.
Обновлено в 08:44
Футбол
УЕФА назвал претендентов на награды лучшим игрокам Лиги чемпионов
Официальный сайт УЕФА опубликовал список претендентов на индивидуальные награды по итогам Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Обновлено в 09:36
Футбол
Игнатьев намерен покинуть «Краснодар»
Обновлено в 06:00
Кино
А что в кино? «Однажды в Голливуде» и другие новинки
Обновлено в 07:43
Футбол
Нападающий «Зенита» Заболотный перешел в «Сочи»
Обновлено в 09:04
Технологии
Технологии «умного дома» использует всего 27% жителей России
Эксперты провели социологический опрос и выяснили, сколько жителей России используют технологии "умного дома".
Обновлено в 05:30
Общество
Mail.ru назвала самые популярные породы кошек в России
Среди наиболее популярных кличек для кошек лидируют: Маруся, Алиса, Муся, Соня и Мася.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Сдавшемуся властям активисту Сергею Фомину предъявили обвинение
Ранее сообщалось, что Фомину хотят предъявить обвинение в организации массовых беспорядков в столице 27 июля.
Обновлено в 08:28
Музыка
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Хоккей
Олимпийская сборная России проиграла рижскому «Динамо»
Олимпийская сборная России в своём заключительном матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open проиграла рижскому «Динамо», встреча завершилась со счётом 2:3. Обе команды завершили турнир с двумя победами из четырёх возможных.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес
Супруга Гафта опровергла информацию о смерти артиста
Обновлено в 08:32
Кино
Тарантино пообещал выпустить расширенную версию «Однажды в Голливуде»
DVD-версия фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» будет включать вырезанные сцены, которые не вошли в оригинальную версию картины.
Обновлено в 10:42
Хоккей
Минское «Динамо» уступило московскому «Динамо» в Нижнем Новгороде
Минское «Динамо» потерпело поражение от московского «Динамо» в матче предсезонного Кубка губернатора Нижегородской области, встреча завершилась со счётом 1:4. У московской команды на турнире две победы в двух играх, на счету Минска одна победа в двух матчах.
Обновлено в 10:27
Футбол
Матч «Тамбов» – «Краснодар» перенесен
Обновлено в 08:39
Происшествия
Фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову увезли из суда в больницу
В Люблинский районный суд Москвы вызвали скорую помощь для обвиняемой по делу «Нового величия» Анны Павликовой.
Обновлено в 09:59
Гаджеты
AMD отчиталась о завершении разработки процессорной архитектуры Zen 3
Свидетельства «шахматного порядка» разработки процессорных архитектур находятся и в социальных сетях для профессионалов, где один из разработчиков Zen 2 случайно обмолвился о своей причастности к созданию архитектуры Zen 5. Соответственно, над архитектурами Zen 3 и Zen 4 могли работать представители другой команды, и для компании Intel подобная практика тоже является обычным делом.
Обновлено в 10:08
Общество
Стала известна зарплата космонавтов в России
В апреле советник главы Центра подготовки космонавтов Сергей Залетин рассказал «Известиям», что средняя зарплата у космонавтов составляет 170 тыс. рублей.
Обновлено в 08:52
Политика
Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о вторжении в Дагестан банд террористов, которое произошло 20 лет назад.
Обновлено вчера в 10:03
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская тайно родила первенца
Российская актриса Карина Разумовская, известная по сериалу «Мажор», продолжительное время скрывала свою беременность от общественности и недавно впервые стала матерью, сообщает издание «Актуальные Новости».
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
Обновлено вчера в 06:41
Наука
Учёные выяснили, кого комары кусают в первую очередь
Учёные Сибирского государственного медицинского университета выяснили, кого комары кусают в первую очередь.
Обновлено в 05:16