Футбол
«Манчестер Сити» может надолго потерять Сане из-за травмы коленаЕвро-футбол.ру 02:46
Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане может пропустить длительный отрезок времени из-за повреждения. По данным Yahoo!Sports, у 23-летнего немецкого футболиста подозрение на разрыв крестообразной связки колена.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 03:10, Вашингтон
Политика
В Киргизии провалился штурм дома бывшего президента страны
Обновлено вчера в 23:01
Экономика
Медведев поручил разработать механизм активизации бизнеса на Курилах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития, Минвостокразвития, Минфину РФ и правительству Сахалинской области составить план по активизации бизнеса на Курилах.
Обновлено в 02:52
Политика
В Крыму оценили заявление Зеленского о «возвращении» полуострова
Российский сенатор от крымского региона Сергей Цеков прокомментировал в беседе с РИА Новости заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Крым «вернётся» в состав Украины.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
В СК рассказали о предварительных данных по ДТП под Новороссийском
По предварительным данным, водители автобуса и легкового автомобиля, которые упали с обрыва под Новороссийском, были трезвы.
Обновлено в 00:53
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple.
Обновлено в 02:32
Футбол
Лука Джорджевич может перейти в ЦСКА
ЦСКА рассматривает нападающего «Зенита» Луку Джорджевича в качестве замены Федора Чалова, за которого английский «Кристал Пэлас» предложил армейцам 23 миллиона фунтов, сообщает «Чемпионат».
Обновлено вчера в 20:10
Футбол
Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии
Голландский полузащитник Гус Тиль и шведский форвард Джордан Ларссон присоединятся к "Спартаку" в четверг в Швейцарии, заявил главный тренер московского футбольного клуба Олег Кононов.
Обновлено вчера в 13:54
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия
Саперы начали поиск взрывоопасных предметов под Ачинском
Саперы приступили к поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов на территории склада боеприпасов в Ачинске, где ранее произошел пожар, передает РИА "Новости" В Минобороны добавили, что инженерные работы начаты ради безопасности жителей региона.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Под Челябинском семья отравилась угарным газом
В Челябинской области двое взрослых и трое детей отравились угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.
Обновлено в 01:49
Наука
В США не исключили катастрофического извержения гавайского вулкана
Американские ученые не исключают катастрофического извержения вулкана на Гавайях, сообщает издание Live Science.
Обновлено в 00:14
Общество
Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма
Тропический шторм "Франциско" не привел к сбоям в работе систем жизнедеятельности Приморья, транспортное сообщение не нарушено, информирует администрация края.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Эрдоган о браслетах Зеленского с именами «пленных» моряков: Так места на руках не хватит
Эрдоган, выслушав спич Зеленского, отметил, что «если по любому поводу надевать браслеты, то на руках места не хватит», давая понять, что если Украина будет позволять себе провокации с нарушением государственных границ, то могут появляться и новые браслеты.
Обновлено в 00:35
Экономика
На кассах магазинов в России станет доступна оплата услуг ЖКХ
«Помимо снятия наличных клиенту будут доступны безналичные платежи на кассе магазина — оплата за коммунальные услуги», — приводит РИА Новости слова представителя Сбербанка.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Кино
Создатели «Игры престолов» ушли с HBO на Netflix
Отмечается, что создатели «Игры престолов» долгое время обсуждали возможность сотрудничества с Disney и Amazon, но в итоге остановились на Netflix.
Обновлено в 00:21
Политика
Премьер Армении рассчитывает на встречу с Медведевым в Киргизии
Премьер-министр Армении Никол Пашинян совершит с 8 по 9 августа рабочий визит в киргизский город Чолпон-Ата для участия в очередном заседании межправительственного совета Евразийской экономической комиссии (ЕАЭС), в рамках которого планирует встретиться с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и главой правительства РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено вчера в 14:50
Гаджеты
В США на Apple подали в суд из-за прослушки пользователей Siri
В США мужчина подал в суд на Apple из-за возможности прослушивания подрядчиками компании команд, которые владельцы устройств дают голосовому помощнику Siri.
Обновлено вчера в 22:16
Общество
ОНФ предложил разрешить россиянам работать удаленно
В Общероссийском народном фронте (ОНФ) предложили разрешить штатным сотрудникам работать иногда из дома.
Обновлено в 02:44
Политика
Официальное обращение Муфтията РД
Работники Муфтията РД не раз призывали за последние десятилетия не подчеркивать национальность тех или иных преступников, особенно их конфессиональную принадлежность, региональную идентификацию или деление по принципу «лицо кавказской национальности» и т.д. У всех наций есть хорошие и плохие представители.
Обновлено вчера в 12:51
Общество
Птенцы черного аиста вылупились в Московском зоопарке
Два птенца краснокнижного черного аиста вылупились в Московском зоопарке, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Полиция пришла с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией
По информации канала, полиция пришла с обысками к Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади.
Обновлено в 02:16
Политика
Зеленский обсудил с Макроном встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено вчера в 09:37
Общество
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер умерла в Италии
В Италии умерла fashion-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury. Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни.
Обновлено 06 августа в 10:02
Политика
Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики отметил, что без помощи России не произошло бы падения Берлинской стены и объединения немцев в октябре 1990 года.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
В Магадане застрелили вышедшего в центр города медведя
Молодого медведя застрелили в Магадане. Испуганный хищник бегал по центру города, вызывая удивление и страх у местных жителей.
Обновлено вчера в 21:51
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Экономика
Минпромторг попросил 150 млрд рублей на локализацию автокомпонентов
Минпромторг РФ разработал и направил на согласование в профильные министерства концепцию программы развития отечественных высокотехнологичных производств компонентов и систем для автопрома (АК-2025), в рамках которой планируется выделить 150 млрд рублей из бюджета до 2025 года на поддержку отечественных производителей, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 02:00
Футбол
Краснодар — Порту 0:1
Обновлено вчера в 04:38
Общество
Минтруд предложил изменить правила досрочного выхода на пенсию
«На досрочную пенсию не влияют периоды, когда россиянин не выполняет свои обязательства, но рабочее место сохраняется», — цитирует ТАСС сообщение министерства.
Обновлено вчера в 13:16