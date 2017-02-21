Футбол

«Манчестер Сити» может быть исключен из Лиги чемпионов
Газета.Ru
06:38

"Манчестер Сити" может быть исключен из розыгрыша Лиги чемпионов в сезоне-2019/20, сообщает The Guardian.
Газета.Ru06:38

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УЕФА отстранит «Манчестер Сити» от еврокубков, если подтвердится нарушение ФФП

Чемпионат07:02

СМИ: УЕФА может отстранить «Ман Сити» от ЛЧ из-за нарушений финансового fair play

РИА Новости06:06

«Манчестер Сити» могут дисквалифицировать из ЛЧ за нарушение правил финансового fair play

Матч ТВ06:46

«Манчестер Сити» могут дисквалифицировать из ЛЧ за нарушение правил финансового fair play

Sportbox.RU06:46

СМИ: «Манчестер Сити» может быть исключен из Лиги чемпионов

Советский спорт04:32

СМИ: УЕФА может исключить «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс04:19

«Ман Сити» могут отстранить от еврокубков, если подтвердится нарушение ФФП

Sports.ru05:48
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Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Футбол

Модрич: рад, что кто-то обычный может выиграть «Золотой мяч»

Обновлено в 11:56
Футбол

Олимп-Суперкубок России-2019 пройдет в одном из городов ЧМ-2018

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что проведет тендер среди городов-организаторов матчей чемпионата мира-2018 за право принять встречу за Олимп-Суперкубок России.
Обновлено в 11:00
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Матч «Тулуза» — «Лион» перенесен из-за беспорядков во Франции

Матч 17-го тура чемпионата Франции «Тулуза» — «Лион» перенесен из-за протестных движений в стране.
Обновлено в 11:36
Футбол

«Спартак» сообщил о доказательствах ошибочного удаления Рассказова

Обновлено в 11:00
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шахтёром" и "Лионом" из Харькова в Киев.
Обновлено в 11:50
Футбол

Янкаускас покинул пост главного тренера сборной Литвы

Литовская футбольная федерация (ЛФФ) на официальной странице Facebook объявила о расторжении контракта с главным тренером национальной команды Эдгарасом Янкаускасом.
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Клопп оштрафован за празднование гола на поле на 8 тысяч фунтов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оштрафован за празднование гола на поле во время матча с «Эвертоном» на восемь тысяч фунтов.
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Во время матча третьего по силе дивизиона Аргентины между "Хувентуд Унида" и "Дефенсорес де Бельграно" (3:0) случился забавный эпизод.
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Нападающий тульского «Арсенала» Эванс Кангва, оформивший дубль в матче с «Зенитом» (2:4), отметил принципиальность прошедшей встречи.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
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