Футбол
«Манчестер Сити» могут отстранить от участия в Лиге чемпионовБомбардир.ру вчера в 14:50
Следственная группа УЕФА ведет расследование в отношении финансовой деятельности «Манчестер Сити», действующего чемпиона Англии. В предмете разбирательств найдены нарушения.
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Следователи УЕФА потребуют отстранить «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов как минимум на год
Sport24.ruвчера в 15:45
«Манчестер Сити» могут отстранить от еврокубков из-за нарушений финансового fair play
Спорт-Экспрессвчера в 14:59
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 02:21, Ашберн
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В Соединенных Штатах скончалась знаменитая голливудская актриса и певица Дорис Дэй.
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Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
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Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.
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Автомобиль протаранил самолет Меркель в аэропорту Дортмунда
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Кино
14 мая стартует 72 Каннский кинофестиваль
Каннский кинофестиваль славится своей любовью к звездным именам. В 2019 году конкурс сложился многообещающий.
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Сергей Шнуров покритиковал скандал вокруг шоу «Голос. Дети»
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Илон Маск показал 60 готовых к запуску интернет-спутников SpaceX
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Израильские спецслужбы шпионили за владельцами iPhone через WhatsApp
Израильские спецслужбы шпионили за владельцами iPhone через WhatsApp.
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Кокорин и Мамаев могут отбывать наказание в Ярославле
Братья Кокорины получили 1 год 6 месяцев исправительной колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий –1 год 5 месяцев колонии общего режима.
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Умер британский журналист Брайан Уолден
В Великобритании в возрасте 86 лет скончался известный журналист Брайан Уолден.
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Опубликованы снимки интерьера нового BMW M3
Портал Motor1 опубликовал шпионские снимки салона нового BMW M3.
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Названа главная причина детского ожирения
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Букмекеры предрекли Лазареву четвертое место на «Евровидении»
Обновлено 12 мая в 15:41
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Рейс SSJ 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили
Обновлено вчера в 23:17
Культура
Картину Поля Сезанна продали на аукционе в Нью-Йорке почти за $60 млн
На аукционе Christie's в Нью-Йорке (США) натюрморт французского художника-живописца Поля Сезанна «Кувшин и фрукты» был продан за $59,29 млн, картина стала самой дорогой на состоявшихся 13 мая торгах, сообщается на сайте аукционного дома.
Обновлено в 01:55
Политика
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие
В МИДе заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
«К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», — сказал Ермаков.
Обновлено вчера в 23:09
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Программа переговоров Лаврова и Помпео 14 мая не изменилась
Отмечается, что переговоры госсекретаря США Майка Помпео и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова должны состояться 14 мая в Сочи.
Обновлено вчера в 05:26