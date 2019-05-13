Футбол

«Манчестер Сити» могут отстранить от участия в Лиге чемпионовБомбардир.ру вчера в 14:50

Следственная группа УЕФА ведет расследование в отношении финансовой деятельности «Манчестер Сити», действующего чемпиона Англии. В предмете разбирательств найдены нарушения.
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Следователи УЕФА потребуют отстранить «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов как минимум на год

Sport24.ruвчера в 15:45

СМИ: УЕФА хочет отстранить «Ман Сити» от еврокубков как минимум на сезон

РИА Новостивчера в 14:31

«Манчестер Сити» может быть отстранён от участия в еврокубках на сезон

Чемпионатвчера в 15:17

«Манчестер Сити» могут отстранить от еврокубков из-за нарушений финансового fair play

Спорт-Экспрессвчера в 14:59

Источник: «Манчестер Сити» могут отстранить от еврокубков

Советский спортвчера в 14:45

УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков

Газета.Ruвчера в 15:40

NY Times: следственная группа УЕФА потребует дисквалификации «Ман Сити» в ЛЧ минимум на сезон

Sports.ruвчера в 14:32
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 02:21, Ашберн
Гаджеты

Тайваньские компании выводят производство модулей памяти из Китая

Некоторые тайваньские производители модулей памяти срочно перемещают производственные линии с континентального Китая, чтобы защититься от новых тарифов на импорт китайской продукции в США.
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Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

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Климкин выдвинул ультиматум Евросоюзу из-за санкций против России

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Сегодня утром в ряде СМИ появилась информация о том, что одна из самых популярных и красивых спортсменок России, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 06:20
Гаджеты

Смартфоны Alcatel 3 и 3L выходят в России

В России стартовал продажи смартфонов Alcatel 3 и 3L, которые были представлены на выставке MWC 2019.
Обновлено вчера в 10:48
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Брачный период медведей отрезал туристов от долины гейзеров

Обновлено в 01:38
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах

Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах, продемонстрировав очередную растяжку.
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Армия и оружие

Пентагон может отправить 120 тысяч военных на Ближний Восток

Ранее командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что США должны покинуть Ближний Восток.
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Шоу-бизнес

51-летняя Ольга Кабо показала идеальную фигуру в купальнике

Обновлено вчера в 07:10
Политика

Минюст США рассматривает запрос о возвращении Ярошенко в Россию

Минюст США получил и рассматривает российский запрос о возвращении осужденного россиянина Константина Ярошенко на родину.
Обновлено вчера в 20:45
Политика

Порошенко предложили сдать Севастополь в аренду США

Петиция с предложением передать Севастополь в аренду США появилась на сайте президента Украины 11 мая и за два дня набрала 63 голоса из 25 тысяч, необходимых для того, чтобы администрация Порошенко рассмотрела инициативу.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия

Футзальный арбитр умер во время матча в Бразилии

44-летний Исильдо Фабиано Бьянчи да Силва скончался во время матча между командами "Сао-Карлос" и "Таубате".
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Кино

Скончалась голливудская актриса и певица Дорис Дэй

В Соединенных Штатах скончалась знаменитая голливудская актриса и певица Дорис Дэй.
Обновлено вчера в 10:59
Экономика

Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем

В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено вчера в 11:15
Политика

Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия

Автомобиль протаранил самолет Меркель в аэропорту Дортмунда

Обновлено вчера в 17:24
Кино

14 мая стартует 72 Каннский кинофестиваль

Каннский кинофестиваль славится своей любовью к звездным именам. В 2019 году конкурс сложился многообещающий.
Обновлено в 01:44
Музыка

Сергей Шнуров покритиковал скандал вокруг шоу «Голос. Дети»

Шнуров напомнил, что «Голос» – это все лишь шоу, но люди уже готовы «пустить друг другу кровь».
Обновлено в 00:27
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Илон Маск показал 60 готовых к запуску интернет-спутников SpaceX

Обновлено вчера в 05:15
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Израильские спецслужбы шпионили за владельцами iPhone через WhatsApp

Израильские спецслужбы шпионили за владельцами iPhone через WhatsApp.
Обновлено в 02:18
Футбол

Кокорин и Мамаев могут отбывать наказание в Ярославле

Братья Кокорины получили 1 год 6 месяцев исправительной колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий –1 год 5 месяцев колонии общего режима.
Обновлено вчера в 06:59
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Умер британский журналист Брайан Уолден

В Великобритании в возрасте 86 лет скончался известный журналист Брайан Уолден.
Обновлено вчера в 16:13
Авто

Опубликованы снимки интерьера нового BMW M3

Портал Motor1 опубликовал шпионские снимки салона нового BMW M3.
Обновлено вчера в 15:29
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Названа главная причина детского ожирения

Обновлено вчера в 23:17
Музыка

Букмекеры предрекли Лазареву четвертое место на «Евровидении»

Обновлено 12 мая в 15:41
Происшествия

Рейс SSJ 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили

Обновлено вчера в 23:17
Культура

Картину Поля Сезанна продали на аукционе в Нью-Йорке почти за $60 млн

На аукционе Christie's в Нью-Йорке (США) натюрморт французского художника-живописца Поля Сезанна «Кувшин и фрукты» был продан за $59,29 млн, картина стала самой дорогой на состоявшихся 13 мая торгах, сообщается на сайте аукционного дома.
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США подготовили санкции против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие

В МИДе заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе

«К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», — сказал Ермаков.
Обновлено вчера в 23:09
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Программа переговоров Лаврова и Помпео 14 мая не изменилась

Отмечается, что переговоры госсекретаря США Майка Помпео и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова должны состояться 14 мая в Сочи.
Обновлено вчера в 05:26
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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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