«Манчестер Сити» могут отстранить от участия в Лиге чемпионовБомбардир.ру вчера в 14:50

Следственная группа УЕФА ведет расследование в отношении финансовой деятельности «Манчестер Сити», действующего чемпиона Англии. В предмете разбирательств найдены нарушения.

«Манчестер Сити» могут отстранить от участия в Лиге чемпионов

Гаджеты Тайваньские компании выводят производство модулей памяти из Китая Некоторые тайваньские производители модулей памяти срочно перемещают производственные линии с континентального Китая, чтобы защититься от новых тарифов на импорт китайской продукции в США.

Политика Климкин выдвинул ультиматум Евросоюзу из-за санкций против России Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если Евросоюз ослабит санкции в отношении Москвы, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

Шоу-бизнес В окружении Алины Кабаевой прокомментировали слухи о родах гимнастки Сегодня утром в ряде СМИ появилась информация о том, что одна из самых популярных и красивых спортсменок России, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.

Гаджеты Смартфоны Alcatel 3 и 3L выходят в России В России стартовал продажи смартфонов Alcatel 3 и 3L, которые были представлены на выставке MWC 2019.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах, продемонстрировав очередную растяжку.

Армия и оружие Пентагон может отправить 120 тысяч военных на Ближний Восток Ранее командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что США должны покинуть Ближний Восток.

Политика Минюст США рассматривает запрос о возвращении Ярошенко в Россию Минюст США получил и рассматривает российский запрос о возвращении осужденного россиянина Константина Ярошенко на родину.

Политика Порошенко предложили сдать Севастополь в аренду США Петиция с предложением передать Севастополь в аренду США появилась на сайте президента Украины 11 мая и за два дня набрала 63 голоса из 25 тысяч, необходимых для того, чтобы администрация Порошенко рассмотрела инициативу.

Происшествия Футзальный арбитр умер во время матча в Бразилии 44-летний Исильдо Фабиано Бьянчи да Силва скончался во время матча между командами "Сао-Карлос" и "Таубате".

Кино Скончалась голливудская актриса и певица Дорис Дэй В Соединенных Штатах скончалась знаменитая голливудская актриса и певица Дорис Дэй.

Экономика Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.

Политика Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.

Кино 14 мая стартует 72 Каннский кинофестиваль Каннский кинофестиваль славится своей любовью к звездным именам. В 2019 году конкурс сложился многообещающий.

Музыка Сергей Шнуров покритиковал скандал вокруг шоу «Голос. Дети» Шнуров напомнил, что «Голос» – это все лишь шоу, но люди уже готовы «пустить друг другу кровь».

Футбол Кокорин и Мамаев могут отбывать наказание в Ярославле Братья Кокорины получили 1 год 6 месяцев исправительной колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий –1 год 5 месяцев колонии общего режима.

Политика Умер британский журналист Брайан Уолден В Великобритании в возрасте 86 лет скончался известный журналист Брайан Уолден.

Авто Опубликованы снимки интерьера нового BMW M3 Портал Motor1 опубликовал шпионские снимки салона нового BMW M3.

Культура Картину Поля Сезанна продали на аукционе в Нью-Йорке почти за $60 млн На аукционе Christie's в Нью-Йорке (США) натюрморт французского художника-живописца Поля Сезанна «Кувшин и фрукты» был продан за $59,29 млн, картина стала самой дорогой на состоявшихся 13 мая торгах, сообщается на сайте аукционного дома.

Политика США подготовили санкции против «Северного потока — 2» Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.

Армия и оружие В МИДе заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе «К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», — сказал Ермаков.