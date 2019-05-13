Футбол

«Манчестер Сити» могут отстранить от участия в Лиге чемпионовБомбардир.ру вчера в 14:50

Следственная группа УЕФА ведет расследование в отношении финансовой деятельности «Манчестер Сити», действующего чемпиона Англии. В предмете разбирательств найдены нарушения.
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«Манчестер Сити» могут отстранить от еврокубков из-за нарушений финансового fair play

Спорт-Экспрессвчера в 14:59

УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков

Газета.Ruвчера в 15:40

«Манчестер Сити» может быть отстранён от участия в еврокубках на сезон

Чемпионатвчера в 15:17

Следователи УЕФА потребуют отстранить «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов как минимум на год

Sport24.ruвчера в 15:45

Источник: «Манчестер Сити» могут отстранить от еврокубков

Советский спортвчера в 14:45

СМИ: УЕФА хочет отстранить «Ман Сити» от еврокубков как минимум на сезон

РИА Новостивчера в 14:31

NY Times: следственная группа УЕФА потребует дисквалификации «Ман Сити» в ЛЧ минимум на сезон

Sports.ruвчера в 14:32
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Происшествия

Медведев отреагировал на ЧП в казанской школе

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев отреагировал на случившееся в гимназии №7 в Казани, где 13 мая школьник взял в заложники учеников.
Обновлено вчера в 12:24
Религия

Евгений Куйвашев прокомментировал акцию протеста в сквере

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал акцию протеста, которая произошла накануне вечером в сквере у Драмтеатра.
Обновлено в 01:37
Происшествия

Рейс SSJ 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили

Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено вчера в 16:20
Общество

Бурятские тюремщики целились из арбалета в людей и пели о своей работе

На видео, среди прочего, один из людей в форме стоит на лестничной клетке и целится из арбалета в мужчину, на голову которого другой офицер ставит яблоко.
Обновлено вчера в 18:39
Политика

США подготовили санкции против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие

В МИДе заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе

«К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», — сказал Ермаков.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

Футзальный арбитр умер во время матча в Бразилии

44-летний Исильдо Фабиано Бьянчи да Силва скончался во время матча между командами "Сао-Карлос" и "Таубате".
Обновлено вчера в 15:05
Армия и оружие

Пентагон может отправить 120 тысяч военных на Ближний Восток

Ранее командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что США должны покинуть Ближний Восток.
Обновлено в 01:53
Общество

Россияне не верят в рост зарплаты при повышении качества работы

68% респондентов заявили, что их зарплата не зависит от качества работы. 85% россиян признались при этом, что им нравится их работа.
Обновлено 12 мая в 23:59
Политика

Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине

Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.
Обновлено вчера в 22:44
Авто

Volkswagen готовит бюджетный кроссовер T-Sport на базе Polo

Обновлено вчера в 02:41
Экономика

Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем

В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено вчера в 11:15
Политика

Последствия разрыва отношений с Россией оценили в Раде

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина останется без "помощи Востока" в случае разрыва отношений с Россией.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол

Шнуров: три человека в красном сказали: «Гадость» — это не все фаны «Спартака»

Лидер группы «Ленинград» и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров высказался о предстоящем концерте на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена» в Москве.
Обновлено в 01:06
Происшествия

Фигурант дела о «грязной нефти» отказался быть «козлом отпущения»

Бывший глава нефтяной компании добавил, что его специально делают козлом отпущения. Сейчас он находится в международном розыске.
Обновлено 12 мая в 14:29
Культура

Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко

Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия

Против персонала магазина завели дело из-за таблеток от курения

В отношении сотрудников московского интернет-магазина было возбуждено уголовное дело после того, как они приобрели у индийской фармацевтической компании партии таблеток для борьбы с курением.
Обновлено в 00:14
Происшествия

На Аляске пять человек погибли в результате крушения двух самолетов

Пять человек погибли, один числится пропавшим без вести в результате крушения двух гидросамолетов в американском штате Аляска, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на круизную компанию Princess Cruises.
Обновлено вчера в 22:46
Экономика

Минэкономразвития предложило запретить госбанкам покупать частные

Минэкономразвития совместно с Минфином, ФАС и ЦБ разработали поправки в закон «О защите конкуренции», которые запрещают государству приобретать пакеты акций и доли частных банков и финансовых компаний, работающих в условиях конкуренции.
Обновлено вчера в 15:02
Авто

Российский авторынок в апреле показал снижение

Как выяснилось, российский авторынок в апреле показал падение на 2,7% до 148 926 проданных автомобиля.
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия

В Нота-банке вскрылась корпоративная растрата

МВД выяснило, как из банка-банкрота исчезли 25 млрд руб. Выяснять обстоятельства хищения средств вкладчиков Нота-банка, как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД начал в феврале этого года.
Обновлено вчера в 18:16
Политика

В МИД надеются, что Зеленский четко обозначит приоритеты по Донбассу

В Москве надеются, что избранный президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации более четко обозначит свои приоритеты по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Обновлено в 00:57
Театры

Лев Додин: в чем заключена загадка Мастера

14 мая Лев Додин, знаменитый режиссер, принимает поздравления с 75-летием.
Обновлено в 00:26
Здоровье

Названа главная причина детского ожирения

"Чем дольше ребенок находится на грудном вскармливании, тем надежнее он защищен от возникновения ожирения, поэтому мы должны делать все возможное для поддержки и расширения масштабов естественного вскармливания в регионе", - прокомментировал выводы ученых глава Отдела неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья на всех этапах жизни ЕРБ ВОЗ доктор Бент Миккелсен.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

Трамп выделит дополнительные $1,6 млрд на нужды NASA

Ранее американский президент поздравил SpaceX с успешным запуском космического корабля Dragon 2. Директор NASA Джим Брайденстайн в ответ на поздравления Дональда Трампа отметил, что американская администрация обеспечила достаточное финансирование управления, что позволяет ему «продвигаться вперед».
Обновлено вчера в 22:51
Футбол

Будущее Вальверде в «Барселоне» будет решено на собрании клуба

Руководство «Барселоны» проведет совещание, на котором будет принято окончательное решение касательно будущего Эрнесто Вальверде на посту главного тренера клуба.
Обновлено вчера в 12:45
Наука

Новый изобретенный мягкий робот передвигается по стене, как пиявка

Обновлено в 01:20
Политика

Трамп захотел встретиться с Путиным

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.
Обновлено вчера в 07:37
Музыка

Пермский хор «Млада» победил на конкурсе «Московская весна a cappella»

Обновлено вчера в 23:36
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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