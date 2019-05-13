«Манчестер Сити» могут отстранить от участия в Лиге чемпионовБомбардир.ру вчера в 14:50

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Происшествия Медведев отреагировал на ЧП в казанской школе Российский премьер-министр Дмитрий Медведев отреагировал на случившееся в гимназии №7 в Казани, где 13 мая школьник взял в заложники учеников.

Религия Евгений Куйвашев прокомментировал акцию протеста в сквере Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал акцию протеста, которая произошла накануне вечером в сквере у Драмтеатра.

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Происшествия Футзальный арбитр умер во время матча в Бразилии 44-летний Исильдо Фабиано Бьянчи да Силва скончался во время матча между командами "Сао-Карлос" и "Таубате".

Армия и оружие Пентагон может отправить 120 тысяч военных на Ближний Восток Ранее командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что США должны покинуть Ближний Восток.

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