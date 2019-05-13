Футбол
«Манчестер Сити» могут отстранить от участия в Лиге чемпионовБомбардир.ру вчера в 14:50
В предмете разбирательств найдены нарушения. Как пишет NY Times, следственный орган УЕФА запросит дисквалифицировать «Сити» в Лиге чемпионов как минимум на сезон. В частности, клуб обвиняют в предоставлении недостоверных документов финансовой отчетности.
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Следователи УЕФА потребуют отстранить «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов как минимум на год
Sport24.ruвчера в 15:45
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