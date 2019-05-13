Футбол

«Манчестер Сити» могут отстранить от участия в Лиге чемпионовБомбардир.ру вчера в 14:50

В предмете разбирательств найдены нарушения. Как пишет NY Times, следственный орган УЕФА запросит дисквалифицировать «Сити» в Лиге чемпионов как минимум на сезон. В частности, клуб обвиняют в предоставлении недостоверных документов финансовой отчетности.
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«Манчестер Сити» может быть отстранён от участия в еврокубках на сезон

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Следователи УЕФА потребуют отстранить «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов как минимум на год

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УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков

Газета.Ruвчера в 15:40

У «Манчестер Сити» могут возникнуть проблемы с еврокубками. У клуба ищут финансовые нарушения

Матч ТВвчера в 18:41

Источник: «Манчестер Сити» могут отстранить от еврокубков

Советский спортвчера в 14:45

СМИ: УЕФА хочет отстранить «Ман Сити» от еврокубков как минимум на сезон

РИА Новостивчера в 14:31

NY Times: следственная группа УЕФА потребует дисквалификации «Ман Сити» в ЛЧ минимум на сезон

Sports.ruвчера в 14:32
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