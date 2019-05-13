Футбол

«Манчестер Сити» могут отстранить от еврокубковМИР 24 19:36

Английский клуб «Манчестер Сити» может быть отстранен от участия в еврокубках на один сезон по решению Следственной палаты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю, пишет The New York Times.
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