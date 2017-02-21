Футбол

«Манчестер Сити» может быть исключен из Лиги чемпионов
Газета.Ru
06:38

"Манчестер Сити" может быть исключен из розыгрыша Лиги чемпионов в сезоне-2019/20, сообщает The Guardian.
Газета.Ru06:38

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УЕФА отстранит «Манчестер Сити» от еврокубков, если подтвердится нарушение ФФП

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Sportbox.RU06:46

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СМИ: УЕФА может исключить «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс04:19

«Ман Сити» могут отстранить от еврокубков, если подтвердится нарушение ФФП

Sports.ru05:48
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 07:32, Ашберн
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Манчестер Сити
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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
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