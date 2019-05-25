Футбол
«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с СанеSoccer.ru 05:20
Пресса сообщает, что "Манчестер Сити" в ближайшее время планирует продлить контракт с полузащитником команды Лероем Сане.
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Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
Обновлено в 06:37
Политика
Беглов намерен участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует принять участие в выборах главы города.
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес
Объявившая о пополнении Дубцова выбирает имя малышу
Ирина Дубцова призналась, что у девочки пока нет имени. Звезда попросила поклонников помочь с выбором клички.
Обновлено в 05:57
Здоровье
Россияне доверяют онлайн-консультациям врачей
Консультациям по Интернету доверяют 69 процентов россиян. Они — лидеры в одобрительном отношении к дистанционной медицине.
Обновлено в 05:10
Космос
SpaceX запустила в космос 60 интернет-спутников системы Starlink
Компания SpaceX в четверг вывела в космос 60 спутников проекта Starlink. Об этом говорится в Twitter компании Илона Маска.
Обновлено 23 мая в 23:48
Спорт
Arteezy предложил изменения для ближайшего патча в Dota 2
Артур Arteezy Бабаев назвал Nyx Assassin, Shadow Shaman и Morphling главными претендентами на ослабление в ближайшем патче в Dota 2. В комментарии для Cybersport.ru он отметил, что не считает Drow Ranger слишком сильным персонажем.
Обновлено вчера в 12:07
Культура
Галкин и Лобода отреагировали на итоги шоу «Голос. Дети»
Многие пользователи сочли, что признание всех участников победителями проекта – это самое справедливое решение; в частности, телеведущий Максим Галкин сказал на видео, опубликованном в Instagram, что он «невероятно растроган таким финалом» и хочет «поздравить победителей».
Обновлено в 04:28
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено вчера в 04:21
Игры
В Steam запустили очередную акцию «Весенняя уборка»
Онлайновый магазин компьютерных игр Steam проводит акцию «Весенняя уборка» в очередной раз.
Обновлено в 04:26
Футбол
Де Росси планирует завершить карьеру игрока
36-летний Де Росси проведет 26 мая свой последний матч за римский клуб. Он играет за «Рому» с 2001 года.
Обновлено в 06:21
Политика
Украинская прокуратура пообещала вызвать Порошенко на допрос
Речь идет в частности о легализации незаконно полученных доходов, неуплате налогов, хищении средств у украинской армии.
Обновлено в 06:46
Хоккей
Овечкин мощным приемом отправил американца на скамейку сборной России
Нападающий сборной России Александр Овечкин во время четвертьфинала чемпионата мира против команды США совершил мощный силовой прием.
Обновлено вчера в 02:08
Происшествия
Задержана замглавы УФНС по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
Следствие: чемодан в Лионе взорвали дистанционно
Взрывное устройство в чемодане во французском Лионе было оснащено системой дистанционного управления.
Обновлено в 06:19
Политика
Коста-Рика отменила визы для туристов из России
Межправительственное соглашение об отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступило в силу 25 мая.
Обновлено вчера в 22:12
Футбол
Жирков заявил, что «Зенит» предложил ему новый контракт
Контракт Юрия Жиркова с командой истекает летом 2019 года. Ранее Виллаш-Боаш заявил, что ему интересна работа в «Марселе».
Обновлено в 05:17
Общество
Хакасия отметит переход на «цифру» энергичным флешмобом
В субботу, 25 мая, в 10.00 на площадке перед Хакасским национальным музеем в Абакане состоится флешмоб, посвященный запуску цифрового телевизионного вещания в Хакасии.
Обновлено вчера в 03:29
Политика
Отказ Нуланд в российской визе назвали закономерным
Бывшая помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд не смогла получить российскую визу для очередного визита в Москву, сообщили в МИД РФ.
Обновлено вчера в 01:08
Футбол
«Эвертон» требует у «МЮ» £ 100 млн за Ришарлисона
Утверждается, что английский клуб оценивает форварда в £ 100 млн. 21-летний Ришарлисон перешёл в "Эвертон" прошлым летом из "Уотфорда".
Обновлено вчера в 21:31
Политика
Премьер-министр Великобритании уходит в отставку
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинет 7 июня не только пост лидера Консервативной партии, но и главы правительства страны.
Обновлено вчера в 05:26
Армия и оружие
Поклонская объяснила, чем важна для России поддержка Сирии
Ранее Поклонская сообщала, что в Россию для оказания квалифицированной медицинской помощи привезли 11 детей, часть из которых отправились на реабилитацию в крымские здравницы.
Обновлено в 04:57
Происшествия
СК проверит факт повреждений SSJ-100 тросом во время полета в Ижевск
В свою очередь, начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис отметил, что самолет принадлежит авиакомпании «Аэрофлот», а рейс выполнялся на пассажирском лайнере SSJ-100, цитирует его РБК.
Обновлено вчера в 23:14
Гаджеты
Поставки смартфонов Huawei могут упасть на 25% из-за санкций США
Аналитики считают, что китайская компания Huawei, пострадавшая от непомерных санкций США, может в этом году сократить поставки на четверть и столкнуться с возможностью того, что ее смартфоны исчезнут с международных рынков.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия
Восемь альпинистов погибли на Эвересте за неделю
Сразу восемь человек погибли за одну неделю на горе Эверест.
Обновлено в 02:31
Политика
Украинский министр раскритиковал Зеленского за «кацапскую мову»
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту страны Владимиру Зеленскому, который обвинил местных чиновников и политиков в оторванности от современных технологий.
Обновлено в 06:15
Спорт
Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение
Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Севастополе сгорел дельфинарий
По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
Обновлено в 04:07
Политика
Неонацистам не удалось сорвать концерт Темниковой в Одессе
Настроенные против выступления российской певицы Елены Темниковой в пляжном ночном клубе Одессы ультранационалисты сожгли флаг Российской Федерации возле заведения, однако помешать выступлению артистки не смогли.
Обновлено в 03:50
Политика
Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов
Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено вчера в 03:09
Армия и оружие
В России модернизируют советскую систему «Град»
«Град» предназначен для поражения открытой и скрытой живой силы, бронетранспортёров и командных пунктов.
Обновлено в 03:15