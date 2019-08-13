Футбол

«Манчестер Сити» избежал трансферного запрета от ФИФАSoccer.ru 12:41

ФИФА избрала наказание для "Манчестер Сити" за нарушения при подписании несовершеннолетних футболистов. Клубу не будет запрещено совершать трансферы, но придется выплатить около 315 тысяч фунтов.
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