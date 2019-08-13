Футбол
«Манчестер Сити» избежал трансферного бана от ФИФАСпорт-Экспресс 12:28
"Манчестер Сити" не будет наказан трансферным запретом от ФИФА, сообщает в Twitter журналист AP Роб Харрис. Клубу грозило наказание за нарушения при подписания несовершеннолетних игроков. Breaking: Manchester City avoids transfer ban from FIFA for breaching rules on the transfer of minors.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 16:21, Вашингтон
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Канте получил травму и может пропустить матч с «Ливерпулем»
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Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Брюгге" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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Биологи заявили, что хищные птицы становятся причиной развития посттравматического синдрома у черношапочных гаичек.
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Политика
Данилюк заявил, что пока не видит нужды снимать с Донбасса экономическую блокаду
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что ситуация никак не поменяется, если Киев снимет экономические санкции с Донбасса.
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Обновлено в 09:13
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Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем
Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова.
Обновлено в 11:01
Экономика
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Обновлено в 04:37
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
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Обновлено в 14:39
Кино
Российский фильм стал самой рейтинговой иностранной картиной в Китае
Российский художественный фильм «Движение вверх» стал самой кассовой лентой иностранного производства на китайском рынке.
Обновлено в 15:03
Наука
Обнаружена возможная причина глитчей нейтронных звезд
Австралийские и канадские астрофизики пронаблюдали одну из нейтронных звезд и выяснили предполагаемую причину ее глитчей — внезапного ускорения вращения внешних слоев объекта.
Обновлено в 03:45
Экономика
«Роскосмос» объяснил высокие средние зарплаты сотрудников
Величина средней заработной платы, указанная в годовом отчете госкорпорации «Роскосмос» за 2018 год, включает не только непосредственный оклад сотрудников, но и выплату годовой премии по итогам 2017 года, специальные надбавки, предусмотренные законодательством России, материальную помощь сотрудникам, а также налоги, пояснили в пресс-службе.
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Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
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Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в сбыте сильнодействующих веществ
По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по статье 234 УК («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»).
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Режиссер Данила Козловский завершил съемки своего фильма под рабочим названием «Когда падали аисты» о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).
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Путин пообщался с маленькими танцорами
Обновлено в 16:09
Политика
Офис Зеленского объяснил отставку Безсмертного
В офисе президента Украины Владимира Зеленского объяснили решение отстранить Романа Безсмертного от должности представителя Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 13:13
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Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»
Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Доренко ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Религия
Медовый Спас совпадает с началом Успенского поста
Обновлено в 07:45