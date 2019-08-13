Футбол
«Манчестер Сити» избежал трансферного бана от ФИФАСпорт-Экспресс 12:28
"Манчестер Сити" не будет наказан трансферным запретом от ФИФА, сообщает в Twitter журналист AP Роб Харрис. Клубу грозило наказание за нарушения при подписания несовершеннолетних игроков. Breaking: Manchester City avoids transfer ban from FIFA for breaching rules on the transfer of minors.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:42, Вашингтон
Футбол
Дзюба: «Судя по всему, в АПЛ уже не поеду»
«Судя по всему, в АПЛ уже не поеду», — сказал Дзюба, слова которого приводит ютуб-канал «Рашен Football».
Обновлено в 13:12
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Авто
Nissan уменьшил цены на кроссоверы Terrano, Qashqai и X-Trail
Обновлено в 04:23
Наука
Древние свиньи пережили полный геномный оборот после прибытия в Европу
Исследователи секвенировали ДНК-подписи более чем 2000 древних свиней, включая геномы 63 археологических свиней, собранных на Ближнем Востоке и в Европе за последние 10 000 лет.
Обновлено вчера в 16:15
Политика
Россия защитит в суде права на воду из Днепра для Крыма
Россия имеет право использовать воду из Днепра для снабжения крымчан, в противном случае она может остоять свое право в суде.
Обновлено в 11:42
Политика
Песков оценил общение Путина и Зеленского
Обновлено в 07:36
Политика
Трамп заявил о стягивании Китаем войск к границе с Гонконгом
Китайское правительство стягивает вооруженные силы к границе с Гонконгом, написал 13 августа в Twitter президент США Дональд Трамп со ссылкой на американскую разведку.
Обновлено в 14:00
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 10:35
Политика
Путин проверил стройку «Тавриды»
Движение по трассе "Таврида" откроют в сентябре 2020 года.
Обновлено в 14:15
Наука
Останки кита возрастом около 10 млн лет случайно обнаружили в Крыму
На некрополе пошли грунтовые античные могилы, начальник экспедиции, сотрудник Крымского института археологии Павел Гецко приказал начать их зачистку, в итоге наткнулись на останки животного.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие
Украинская разведка «увидела» прибытие российских «военных ревизоров» в ЛДНР
В СМИ Украины сегодня появилась информация о якобы прибытии на Донбасс российской "военной ревизионной инспекции".
Обновлено в 11:33
Религия
Медовый Спас совпадает с началом Успенского поста
Обновлено в 07:45
Политика
Памфилова заявила о попытках за деньги обвинить ЦИК «во всех грехах»
Против Центризбиркома ведут целенаправленную кампанию по дискредитации, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания организации, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:43
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» достигла 400 тысяч рублей
Средняя заработная плата сотрудника государственной корпорации "Роскосмос" составила в 2018 года 396 тысяч рублей.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Российские эксперты нашли экстремизм в цитате из Ветхого Завета
Специалисты Вятского государственного университета (ВГУ) нашли признаки экстремизма в 29-м стихе 36-го псалма Давида, входящем в Ветхий Завет — древнейшую часть Библии.
Обновлено в 11:29
Гаджеты
Apple отказалась ремонтировать MacBook курящего владельца по гарантии
Разработчик забрал свои ноутбуки и намерен дальше отстаивать свои права на гарантийный ремонт, обвиняя сервисный центр в мошенничестве.
Обновлено в 12:23
Армия и оружие
Минобороны Украины заподозрило Россию в планах нанести ядерный удар
Как сообщило «Радио Свобода» ссылаясь на помощника руководителя офиса президента Украины Ивана Апаршина, главное управление разведки Украины (ГУР) смогло разгадать коварные планы России.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области
Взрыв во время испытаний ракетного двигателя в Архангельской области помог Соединённым Штатам «многое узнать», заявил президент страны Дональд Трамп.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на Кубани
В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие
США заявили о планах разместить F-35 в Великобритании в 2021 году
Истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 могут появиться на базе ВВС Великобритании Лейкенхит в 2021 году.
Обновлено в 13:13
Армия и оружие
Белый дом нашел повод не продлевать СНВ-3
«Попытки России разработать гиперзвуковую крылатую ракету вызывают вопросы по поводу продления СНВ-3 на пятилетний срок», – передает его слова ТАСС.
Обновлено в 13:49
Общество
МВД изменит процедуру проверки ОСАГО
МВД сделает процедуру проверки электронных полисов ОСАГО на дорогах проще.
Обновлено в 12:56
Наука
Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию
В ходе наблюдений за семьёй, восемь членов которой страдали от рака поджелудочной железы и других форм онкологии, учёные обнаружили изменения в гене RABL3.
Обновлено в 05:18
Технологии
Эксперты обнаружили новые кибератаки на российские организации
Для определения скрытой атаки эксперты компаниям рекомендуют использовать инструменты, которые используют индикаторы атаки.
Обновлено в 13:18
Общество
Россельхознадзор ограничит ввоз свинины из Сербии
Как стало известно, запрет касается ввоза в Россию живых свиней, свинины и свиноводческой продукции из Сербии.
Обновлено в 12:03
Кино
Ди Каприо назвал фильм, за который ему стыдно
Как бы публика не любила голливудского красавчика Леонардо Ди Каприо, есть одна картина с участием этого актера, которую он ни в коем случае не хотел бы показывать зрителям.
Обновлено в 09:42