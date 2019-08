"Манчестер Сити" не будет наказан трансферным запретом от ФИФА, сообщает в Twitter журналист AP Роб Харрис. Клубу грозило наказание за нарушения при подписания несовершеннолетних игроков. Breaking: Manchester City avoids transfer ban from FIFA for breaching rules on the transfer of minors.

Читать в источнике