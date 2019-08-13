Футбол

«Манчестер Сити» избежал трансферного бана от ФИФАСпорт-Экспресс 12:28

"Манчестер Сити" не будет наказан трансферным запретом от ФИФА, сообщает в Twitter журналист AP Роб Харрис. Клубу грозило наказание за нарушения при подписания несовершеннолетних игроков. Breaking: Manchester City avoids transfer ban from FIFA for breaching rules on the transfer of minors.
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