Футбол
Умтити может перейти в «Манчестер Сити»Бомбардир.ру 13:36
«Манчестер Сити» проявляет интерес к центральному защитнику «Барселоны» Самуэлю Умтити, сообщает Le10Sport. Есть информация, что каталонцы готовы продать действующего чемпиона мира, но не дешевле чем за 50 миллионов евро. Официального предложения от «Сити» по игроку еще не поступало.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 14:42, Вашингтон
Политика
В МИД России рассказали о консультациях с Нидерландами по МН17
Консультации с Нидерландами по малайзийскому Boeing, потерпевшему крушение в июле 2014 года, идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес
Шнуров обвинил Собчак в том, что рифмы за нее писал Богомолов
Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак В Большом Завидове Тверской области 20-й фестиваль «Нашествие» пройдет с 18 по 21 июля.
Обновлено вчера в 14:06
Армия и оружие
Американский F-35 назвали «айфоном» по сравнению с Су-57
Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II Соединенных Штатов назвали «айфоном» в сравнении с российским истребителем Су-57.
Обновлено в 14:21
Политика
Саммиты БРИКС и ШОС перенесут из Челябинска в Петербург
В свою очередь Текслер поблагодарил за решение сохранить ранее предусмотренный объем федеральных средств.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
В ДНР сообщили о подрыве автомобиля батальона «Айдар» на подконтрольной Киеву территории
Обновлено в 14:25
Политика
Верховный суд восстановил КПРФ на выборах в Карачаево-Черкесии
Верховный суд РФ отменил решение суда Карачаево-Черкесии о снятии с выборов в регионе список кандидатов от КПРФ, сообщил лидер компартии Геннадий Зюганов.
Обновлено в 11:45
Энергетика
Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо
«С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин АИ-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.
Обновлено в 14:21
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено в 12:24
Политика
Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что он задержал британский танкер в Ормузском проливе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:12
Наука
Низкие дозы радиации способствуют развитию раковых клеток
Эксперты обнаружили, что низкие дозы радиации увеличивают количество клеток с мутацией гена р53, хорошо известном генетическом изменении, связанном с раком.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
Атакой на Крым и Донбасс Киев приговорит украинскую армию
Вооруженные силы Украины потерпят сокрушительное поражение, если армии будет отдан приказ атаковать самопровозглашенные ДНР и ЛНР или Крым.
Обновлено в 11:35
Культура
Инну Чурикову перевели из реанимации
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму во время спектакля на сцене театра в Москве, переведена из реанимации в обычную палату.
Обновлено в 08:46
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Политика
Путин потребовал от чиновников не хамить гражданам
Президент России Владимир Путин потребовал от властей не допускать хамства при общении с гражданами и относиться к ним с уважением.
Обновлено в 11:03
Интернет
Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
В промежуток с 9 по 19 июля разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp заработали более $1 млн, пишет Forbes со ссылкой на данные App Annie.
Обновлено в 10:17
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Политика
Трамп заявил, что Иран заплатит, если решится на военные авантюры
Иран заплатит чрезвычайно высокую цену, если решится на военные авантюры, направленные против Соединенных Штатов.
Обновлено в 14:19
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Общество
Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые рейсы за рубеж
Министерство транспорта РФ предложило наделить ФСБ правом отменять любые международные рейсы в случаях, угрожающих безопасности страны.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57
Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
Обновлено в 01:36
Политика
Суд в Киеве продлил арест Кириллу Вышинскому
Обновлено в 09:02
Кино
Владимир Путин поздравил Александра Ширвиндта с 85-летием
Обновлено в 12:56
Происшествия
В Калининградской области микроавтобус с детьми врезался в бензовоз
В Гвардейском районе на автодороге возле пос. Солдатово микроавтобус с детьми врезался в бензовоз.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Россияне атаковали инстаграм Леонардо Ди Каприо
Обновлено в 08:51
Спорт
Рапиристка Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию
Олимпийская чемпионка 2016 года в личном первенстве, российская рапиристка Инна Дериглазова, стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию.
Обновлено в 14:35
Общество
Вопрос о строительстве КПО в Ликино-Дулеве решат после ряда экспертиз
В настоящее время местные власти проводят все необходимые экспертизы. Только после этого решится судьба экологического вопроса.
Обновлено в 14:06