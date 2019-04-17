Футбол

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» установили рекорд Лиги чемпионовГазета.Ru вчера в 18:46

Манчестер Сити — Тоттенхэм
4 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Этихад»
Рахим Стерлинг
4′
7′
Сон Хын Мин
10′
Сон Хын Мин
Бернарду Силва
11′
Рахим Стерлинг
21′
41′
Мусса Сиссоко
41′
Мусса Сиссоко
Фернандо Льоренте
48′
Сон Хын Мин
54′
Дэнни Роуз
Серхио Агуэро
59′
Давид Сильва
Фернандиньо
63′
73′
Фернандо Льоренте
78′
Виктор Ваньяма
82′
Лукас Моура
Бен Дэвис
Бенжамен Менди
Лерой Сане
84′
90′+1′
Дэнни Роуз
Давинсон Санчес Мина
В ответной встрече четвертьфинала Лиги чемпионов между английскими клубами "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм Хотспур" был установлен рекорд турнира, сообщает "Советский спорт". По информации Opta Sport, впервые в истории соревнований в стартовые 11 минут матча две команды оформили 4 гола.
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