«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» объявили составы на матч Лиги чемпионовProstoProSport 14:13

Сегодня, 17 апреля, футболисты «Манчестер Сити» примут на домашней арене «Тоттенхэм» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов. Встреча состоится на стадионе «Этихад» и стартует в 22.00 мск. Представляем вашему вниманию стартовые составы.

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» объявили составы на матч Лиги чемпионов

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