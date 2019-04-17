Футбол

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» объявили составы на матч Лиги чемпионовProstoProSport вчера в 14:13

Манчестер Сити — Тоттенхэм
4 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Этихад»
Рахим Стерлинг
4′
7′
Сон Хын Мин
10′
Сон Хын Мин
Бернарду Силва
11′
Рахим Стерлинг
21′
41′
Мусса Сиссоко
41′
Мусса Сиссоко
Фернандо Льоренте
48′
Сон Хын Мин
54′
Дэнни Роуз
Серхио Агуэро
59′
Давид Сильва
Фернандиньо
63′
73′
Фернандо Льоренте
78′
Виктор Ваньяма
82′
Лукас Моура
Бен Дэвис
Бенжамен Менди
Лерой Сане
84′
90′+1′
Дэнни Роуз
Давинсон Санчес Мина
Сегодня, 17 апреля, футболисты «Манчестер Сити» примут на домашней арене «Тоттенхэм» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов. Встреча состоится на стадионе «Этихад» и стартует в 22.00 мск. Представляем вашему вниманию стартовые составы.
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Что нужно знать о ставках на матч «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» 17 апреля

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