Футбол
«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» объявили составы на матч Лиги чемпионовProstoProSport вчера в 14:13
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Этихад»
Рахим Стерлинг
|4′
|7′
Сон Хын Мин
|10′
Сон Хын Мин
Бернарду Силва
|11′
Рахим Стерлинг
|21′
|41′
Мусса Сиссоко
|41′
Мусса Сиссоко
Фернандо Льоренте
|48′
Сон Хын Мин
|54′
Дэнни Роуз
Серхио Агуэро
|59′
Давид Сильва
Фернандиньо
|63′
|73′
Фернандо Льоренте
|78′
Виктор Ваньяма
|82′
Лукас Моура
Бен Дэвис
Бенжамен Менди
Лерой Сане
|84′
|90′+1′
Дэнни Роуз
Давинсон Санчес Мина
|65%
|Владение мячом
|35%
|88%
|Процент точных передач
|74%
|8
|Удары в сторону ворот
|2
|8
|Удары в створ ворот
|7
|4
|Сейвы вратарём
|4
|3
|Офсайды
|3
|4
|Угловые
|3
|7
|Отборы
|10
|8
|Фолы
|12
|–
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
2
Уокер
4
Компани
14
Лапорт
19
Сане
17
де Брюйне
8
Гюндоган
25
Фернандиньо
20
Силва
10
Агуэро
7
Стерлинг
2 ×
1
Льорис
2
Триппьер
4
Алдервейрелд
5
Вертонген
6
Санчес
33
Дэвис
18
Льоренте
23
Эриксен
12
Ваньяма
20
Алли
7
Сон Хын Мин
2 ×
Тоттенхэм
Расстановка 4‑5‑1
Сегодня, 17 апреля, футболисты «Манчестер Сити» примут на домашней арене «Тоттенхэм» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов. Встреча состоится на стадионе «Этихад» и стартует в 22.00 мск. Представляем вашему вниманию стартовые составы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеотрансляция, смотреть онлайн. 1/4 финала Лиги чемпионов
Sport24.ruвчера в 13:35
Клопп знает, как рубить головы «драконам». Гвардьола готов к поражению
Спорт-Экспресс16 апреля в 17:10
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 01:02, Ашберн
Экономика
Названы регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам
Несколько российских регионов не успели в 2018 году повысить зарплаты всем категориям бюджетников, которые были перечислены в майских указах президента.
Обновлено вчера в 11:37
Транспорт
Новосибирск сковали десятибалльные пробки
Обновлено вчера в 23:35
Общество
На социальное развитие Забайкалья выделено 9,4 млрд рублей
Всего, по оценке Александра Козлова, 3,4 миллиарда рублей Забайкалью предстоит освоить в 2019 году, ещё 3,1 миллиарда рублей — в 2020 году и 2,9 миллиарда рублей будет выделено в 2021 году.
Обновлено в 00:09
Происшествия
Два человека пострадали в массовом ДТП на Невском проспекте
Обновлено вчера в 21:49
Спорт
СБР положительно оценил выступление сборной России в минувшем сезоне
Правление Союза биатлонистов России (СБР) положительно оценило выступление национальной команды в минувшем сезоне.
Обновлено вчера в 15:24
Путешествия
Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
Шоу-бизнес
Владимир Меньшов стал жертвой мошенников
Обновлено вчера в 23:04
Культура
Сергей Светлаков раскрыл свой заработок и причину ухода с ТНТ
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Греция потребовала от Германии репарации за оккупацию
Парламент Греции поддержал инициативу правительства о выдвижении требований Берлину по выплате репараций за ущерб от оккупации во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:42
Здоровье
Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника
Обновлено вчера в 20:22
Авто
Назван лучший автомобиль мира 2019 года
Изначально в списке претендентов на звание лучшего автомобиля в мире в 2019 году было 40 моделей, но в итоговый шорт-лист, объявленный в начале марта на Женевском автосалоне, попали только три: Audi e-tron, Jaguar I-Pace и Volvo S60/V60.
Обновлено вчера в 13:36
Происшествия
В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Завершилось финальное испытание обновленного Boeing 737 MAX
Директор авиастроительной корпорации Boeing Деннис Меленберг в своем Twitter сообщил о завершении технических летных испытаний лайнеров Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:45
Интернет
Facebook завладел списками контактов 1,5 млн пользователей
Facebook получила списки контактов в электронной почте порядка 1,5 млн пользователей соцсети без их ведома.
Обновлено в 00:41
Экономика
Эксперты рассказали о сферах работы с перспективой высоких зарплат
Эксперты рассказали о сферах, где в первую очередь вырастет оплата труда.
Обновлено вчера в 19:35
Технологии
ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.
Обновлено вчера в 12:57
Политика
Зеленский отказался от коалиции с оппозицией или Порошенко
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский не намерен объединяться с представителями «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком или с действующим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 18:08
Здоровье
Диетолог назвала допустимое количество чашек кофе в день
По словам главного диетолога столичного департамента здравоохранения Антонины Стародубовой, в одной чашке эспрессо может содержаться до 80 миллиграмм кофеина, в чашке сваренного кофе большинства сортов - до 200 миллиграмм, сорта Робуста - до 325.
Обновлено вчера в 08:46
Космос
Ракета Antares с кораблем Cygnus стартовала к МКС
Ракета-носитель Antares вместе с кораблем Cygnus с грузом стартовала в Виргинии на МКС. Видео взлета NASA опубликовало в Twitter.
Обновлено вчера в 17:01
Здоровье
Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком
Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Тоттенхэм» и вылетел из Лиги чемпионов
Хозяева одержали победу со счетом 4:3, но вылетели из турнира благодаря гостевой победе противника в первом матче.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено вчера в 05:44
Экономика
Энергокризис в Хакасии: власти Республики не могут погасить долги
Во время встречи между гендиректором входящей в ГК «Россети» ПАО «МРСК Сибири» Павлом Акилиным и главой Хакасии Валентином Коноваловым решение по выводу республики из энергетического кризиса найдено не было.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия
В Петербурге забытую в коляске девочку отправят в дом ребенка
Родители во время прогулки забыли коляску с маленьким ребенком на улице. Прохожий обнаружил малыша и вызвал полицию.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
Грузовик и микроавтобус столкнулись на трассе под Томском
Три человека погибли и несколько пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса под Томском, где в четверг начался сильный снегопад.
Обновлено в 00:40
Политика
Медведев: Людям трудно, некоторые просто выживают
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
Обновлено вчера в 05:15
Общество
В Омске женщину обязали заплатить налог на подарки от мэрии в роддоме
Жительницу Омска Санию Абдуллину, родившую ребенка в первые минуты нового года, обязали заплатить налоги на подаренные от мэрии города букет и сертификат на детские товары.
Обновлено вчера в 09:30
Музыка
Выступление Мадонны на «Евровидении» в 3 раза повысило цену на билет
Визит Мадонны на международный песенный конкурс в 3 раза повысил цены на билеты.
Обновлено вчера в 14:42
Армия и оружие
КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие
Обновлено вчера в 17:31
Футбол
Клопп: «С нетерпением жду своего первого матча с „Барселоной“»
Обновлено вчера в 17:37