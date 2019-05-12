«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» могут провести «золотой матч»Спорт-Экспресс 05:50

Между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" может быть проведен "золотой матч", который определит чемпиона. Существует маловероятный сценарий, который допускает проведение отдельной чемпионской игры, поскольку за тур до конца чемпионата обе команды имеют шансы на титул.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» могут провести «золотой матч»

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