Футбол
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» могут провести «золотой матч»Спорт-Экспресс 05:50
Чемпионат Англии
Стадион «Энфилд»
Между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" может быть проведен "золотой матч", который определит чемпиона. Существует маловероятный сценарий, который допускает проведение отдельной чемпионской игры, поскольку за тур до конца чемпионата обе команды имеют шансы на титул.
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