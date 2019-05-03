Футбол
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» — в числе аутсайдеров АПЛ по объему положительных твитов о командахSport24.ru вчера в 12:16
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Сент-Джеймс Парк»
|13′
Вирджил ван Дейк
Кристиан Атсу
|20′
|28′
Мохамед Салах
Фабиан Шер
|45′+2′
Саломон Рондон
|54′
|66′
Джорджиньо Вейналдум
Джердан Шакири
|73′
Мохамед Салах
Дивок Ориги
|83′
Деян Ловрен
Джеймс Милнер
|86′
Дивок Ориги
Фабиан Шер
Йосинори Муто
|90′+1′
|90′+2′
Джеймс Милнер
|29%
|Владение мячом
|71%
|69%
|Процент точных передач
|83%
|3
|Удары в сторону ворот
|4
|7
|Удары в створ ворот
|4
|1
|Сейвы вратарём
|4
|4
|Офсайды
|2
|2
|Угловые
|3
|11
|Отборы
|4
|10
|Фолы
|4
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Ньюкасл Юнайтед
Расстановка 5‑4‑1
12
Дубравка
19
Манкильо
13
Муто
6
Ласселс
3
Дамметт
11
Ритчи
17
Перес
14
Хэйден
4
Ки Сон Ен
30
Атсу
9
Рондон
13
Алиссон
66
Александер-Арнолд
7
Милнер
4
ван Дейк
26
Робертсон
14
Хендерсон
3
Фабиньо
23
Шакири
27
Ориги
15
Старридж
10
Мане
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
Аналитическая компания SEMrush составила свой рейтинг клубов АПЛ по объему положительных твитов в адрес команд. Первое место в списке занял «Борнмут» с 54% положительных сообщений в твиттере.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:09, Ашберн
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