«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» — в числе аутсайдеров АПЛ по объему положительных твитов о командахSport24.ru вчера в 12:16

Аналитическая компания SEMrush составила свой рейтинг клубов АПЛ по объему положительных твитов в адрес команд. Первое место в списке занял «Борнмут» с 54% положительных сообщений в твиттере.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» — в числе аутсайдеров АПЛ по объему положительных твитов о командах

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