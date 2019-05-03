Футбол

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» — в числе аутсайдеров АПЛ по объему положительных твитов о командахSport24.ru 03 мая в 12:16

Ньюкасл Юнайтед — Ливерпуль
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Сент-Джеймс Парк»
13′
Вирджил ван Дейк
Кристиан Атсу
20′
28′
Мохамед Салах
Фабиан Шер
45′+2′
Саломон Рондон
54′
66′
Джорджиньо Вейналдум
Джердан Шакири
73′
Мохамед Салах
Дивок Ориги
83′
Деян Ловрен
Джеймс Милнер
86′
Дивок Ориги
Фабиан Шер
Йосинори Муто
90′+1′
90′+2′
Джеймс Милнер
Аналитическая компания SEMrush составила свой рейтинг клубов АПЛ по объему положительных твитов в адрес команд. Первое место в списке занял «Борнмут» с 54% положительных сообщений в твиттере. На втором месте идет Хаддерсфилд (50%).
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«Ливерпуль» вернулся на 1-е место в АПЛ. «Ман Сити» играет в понедельник

Sports.ruвчера в 16:41

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» — в числе аутсайдеров АПЛ по объему положительных твитов о командах

Sport24.ru03 мая в 12:16
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