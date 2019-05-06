Футбол

«Манчестер Сити» и «Лестер» определились со стартовыми составамиГазета.Ru вчера в 14:47

Стали известны стартовые составы "Манчестер Сити" и "Лестер Сити" на центральный матч 37-го тура чемпионата Англии, передает "Советский спорт".
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Стартовые составы «Манчестер Сити» и «Лестера» на предпоследний матч сезона в АПЛ

Спорт день за днемвчера в 14:38

«Манчестер Сити» — «Лестер»: стали известны стартовые составы

Sport24.ruвчера в 14:07

Зинченко, Агуэро и Стерлинг — в основе «Манчестер Сити» на игру с «Лестером»

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Зинченко, Агуэро и Стерлинг — в основе «Манчестер Сити» на игру с «Лестером»

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«Манчестер Сити» — «Лестер»: Зинченко и Фоден — в основе хозяев

Чемпионатвчера в 14:33

«Манчестер Сити» и «Лестер» определились со стартовыми составами

Газета.Ruвчера в 14:47

Онлайн трансляция матча «Манчестер Сити» - «Лестер»

Все про Спорт рувчера в 02:33
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Работы по созданию первого российского атомного авианосца начнутся в 2023 году.
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В центре Сочи горит двухэтажный жилой дом

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Политика

В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
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Происшествия

Один из «черных ящиков» самолета Superjet оказался сильно поврежден

Обновлено вчера в 15:51
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Как известно, сегодня вышел четвёртый эпизод финального сезона «Игры престолов».
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В Балашихе неизвестный в камуфляже и маске расстрелял мужчину

В подмосковной Балашихе неизвестный расстрелял мужчину из пистолета Макарова.
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Ирина Шевчук рассказала, как Станислав Ростоцкий с трудом утвердил ее на роль Осяниной в «А зори здесь тихие…»

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Армия и оружие

Россия обучит китайских и турецких военных работе с С-400

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В Мурманской области упал небольшой самолет

МУРМАНСК, 7 мая. / ТАСС/. Небольшой самолет упал в Мончегорске Мурманской области, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.
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Лига чемпионов. «Ливерпуль» примет «Барселону» на «Энфилде»

Сегодня в Англии состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной».
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Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

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Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков

Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым стал человек, который не любит публичности - зампред Александр Бойков, доходы которого в прошлом году превысили 4, 1 млн рублей.
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Тысячи людей, специальные автобусы и пропуска для транспорта — Радоница, пасхальное поминовение усопших, давно ассоциируется с массовым посещением кладбищ.
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В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
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Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Лестера. Клуб выступает в высшем дивизионе английского футбола - Премьер-лиге. Клуб был основан в 1884 году под названием «Лестер Фосс».
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