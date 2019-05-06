Футбол
«Манчестер Сити» и «Лестер» определились со стартовыми составамиГазета.Ru вчера в 14:47
Стали известны стартовые составы "Манчестер Сити" и "Лестер Сити" на центральный матч 37-го тура чемпионата Англии, передает "Советский спорт".
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Стартовые составы «Манчестер Сити» и «Лестера» на предпоследний матч сезона в АПЛ
Спорт день за днемвчера в 14:38
Зинченко, Агуэро и Стерлинг — в основе «Манчестер Сити» на игру с «Лестером»
Sportbox.RUвчера в 14:06
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
СМИ узнали о новой версии крушения SSJ100 в Шереметьево
Обновлено в 02:13
Хоккей
Гавриков вызван в сборную России по хоккею для участия в ЧМ
Защитник клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Владислав Гавриков вызван в сборную России для участия в чемпионате мира, сообщается на странице Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 00:49
Политика
Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено вчера в 09:51
Армия и оружие
В России создадут первый атомный авианосец
Работы по созданию первого российского атомного авианосца начнутся в 2023 году.
Обновлено в 01:16
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля.
Обновлено вчера в 03:11
Происшествия
В центре Сочи горит двухэтажный жилой дом
Сотрудники МЧС спасли одного человека и эвакуировали ещё 12 из двухэтажного дома, в котором произошёл пожар.
Обновлено в 02:00
Политика
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Один из «черных ящиков» самолета Superjet оказался сильно поврежден
Обновлено вчера в 15:51
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Кино
Опубликован тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»
Как известно, сегодня вышел четвёртый эпизод финального сезона «Игры престолов».
Обновлено вчера в 10:16
Происшествия
В Балашихе неизвестный в камуфляже и маске расстрелял мужчину
В подмосковной Балашихе неизвестный расстрелял мужчину из пистолета Макарова.
Обновлено в 03:26
Кино
Ирина Шевчук рассказала, как Станислав Ростоцкий с трудом утвердил ее на роль Осяниной в «А зори здесь тихие…»
В легендарной ленте Шевчук сыграла Риту Осянину, которая погибла последней из пяти советских девушек.
Обновлено вчера в 03:30
Армия и оружие
Россия обучит китайских и турецких военных работе с С-400
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
В Мурманской области упал небольшой самолет
МУРМАНСК, 7 мая. / ТАСС/. Небольшой самолет упал в Мончегорске Мурманской области, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 03:46
Футбол
Лига чемпионов. «Ливерпуль» примет «Барселону» на «Энфилде»
Сегодня в Англии состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной».
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, разрушений и пострадавших нет.
Обновлено вчера в 13:56
Общество
Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков
Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым стал человек, который не любит публичности - зампред Александр Бойков, доходы которого в прошлом году превысили 4, 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 11:53
Религия
«Готов пойти в ад»: о чем люди забыли на Радоницу
Тысячи людей, специальные автобусы и пропуска для транспорта — Радоница, пасхальное поминовение усопших, давно ассоциируется с массовым посещением кладбищ.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено 05 мая в 18:14
Общество
Сталина назвали виновником блокады Ленинграда
Российская писательница, переводчица и эссеист Елена Чижова в интервью Neue Zurcher Zеітипдвыразила мнение, что глава СССР Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 03:25
Общество
Леди Гага разделась на светском балу в Нью-Йорке
Американская певица и актриса Леди Гага разделась до нижнего белья во время ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке, пишет Daily Mail.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании
Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета
Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 10:42
Авто
Новый родстер Porsche 911 Speedster получил ценник в России
В России стартовал прием заказов на новую спецверсию немецкой модели Porsche 911 Speedster.
Обновлено в 04:06
Экономика
Morgan Stanley откажется от деятельности в России
«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе.
Обновлено вчера в 19:39
Общество
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Обновлено вчера в 23:02
Гаджеты
Новый смартфон ZTE Blade A7 с процессором Helio P60 доступен за $90
Обновлено вчера в 14:21