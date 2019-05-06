«Манчестер Сити» и «Лестер» определились со стартовыми составамиГазета.Ru 14:47

Стали известны стартовые составы "Манчестер Сити" и "Лестер Сити" на центральный матч 37-го тура чемпионата Англии, передает "Советский спорт".

«Манчестер Сити» и «Лестер» определились со стартовыми составами

Армия и оружие Советник Зеленского одобрил назначение нового командующего военной операции против Донбасса Советник новоизбранного президента Украины Зеленского по вопросам безопасности и обороны Апаршин одобрил назначение нового командующего так называемых «объединенных сил», проводящих военную операцию против Донбасса.

Политика ЦИК Турции отменил итоги выборов мэра Стамбула ЦИК Турции принял решение об отмене итогов выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития в ЦИК Реджеп Озель.

Политика Акцию «Бессмертный полк» запретили в Беларуси и Казахстане Власти белорусского Витебска и казахстанского города Актобе запретили проводить российскую акцию «Бессмертный полк».

Происшествия В Мурманске почтили память погибших в Шереметьево В центральном сквере Мурманска, у памятника жертвам военной интервенции 1918 - 1920 годов прошла стихийная траурная акция в память погибших пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета.

Общество Суд отклонил жалобу акционеров Совхоза им. Ленина по иску к Грудинину Акционеры совхоза подали иск против Грудинина осенью 2018 г. Они требовали взыскать с него в пользу предприятия около 1,1 млрд руб. ущерба и 1 млн руб. упущенной выгоды, позже сумма требований была увеличена на 1 млрд руб.

Кино Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.

Происшествия Грузовик с туристами упал с обрыва на Украине Грузовик, перевозивший туристов, перевернулся и упал в реку на Западной Украине. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Украины.

Происшествия Следствие назвало три версии авиакатастрофы в Шереметьево Следователи назвали несколько вероятных причин катастрофы с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево.

Энергетика Reuters: Россия продолжает отгружать загрязненную нефть В российском морском торговом порту Усть-Луга продолжают грузить загрязненную нефть на танкеры, сообщает Reuters со ссылкой на источники на рынке.

Общество ВЦИОМ: почти половина россиян не представляет свою жизнь без интернета Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти половина россиян (48%) с трудом представляет, как жить без активности в интернете.

Шоу-бизнес Елизавета Боярская и Максим Матвеев крестили сына Андрей, старший сын Елизаветы Боярской и Максима Матвеева, родился в 2012 году.

Происшествия В Сети появилось видео, где Матвиенко резко критикует «Суперджет» За несколько месяцев до трагедии в Шереметьево глава Совета Федерации Валентина Матвиенко довольно резко высказалась в адрес самолета.

Авто «АвтоВАЗ» запатентовал дизайн преемника Lada 4x4 В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент с номером 114433 и первыми изображениями автомобиля.

Политика Лавров заявил о прогрессе на переговорах с Помпео Лавров подчеркнул также, что в ходе конструктивных переговоров со своим американским коллегой Москве и Вашингтону удалось продвинуться вперед в развитие недавнего разговора Путина и Трампа по целому ряду международных проблем.

Религия Радоница в этом году выпала на 7 мая Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.

Происшествия В Минздраве раскрыли состояние пострадавших при ЧП в Шереметьево По данным медиков, после происшествия были госпитализированы девять пострадавших, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Технологии Интернет-холдинг «Е-генератор» утвердил стратегию и руководство СМИ2 Руководителем новостного агрегатора «СМИ2» назначен Юрий Белоусов — основатель СМИ2 и глава холдинга «Е-генератор», в состав которого входят, помимо СМИ2, социальная сеть МирТесен и платформа influencer-маркетинга LabelUp.

Футбол Агент рассказал о возможном уходе Чалова из ЦСКА Шандор Варга, агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова, рассказал о будущем своего клиента, передает Sport24.

Политика Украинский депутат подарил жене романтическую поездку в Крым Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич на майские праздники подарил супруге совместное путешествие в Крым, сообщает пресс-служба политика.