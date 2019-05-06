«Манчестер Сити» и «Лестер» определились со стартовыми составамиГазета.Ru вчера в 14:47

Стали известны стартовые составы "Манчестер Сити" и "Лестер Сити" на центральный матч 37-го тура чемпионата Англии, передает "Советский спорт".

«Манчестер Сити» и «Лестер» определились со стартовыми составами

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