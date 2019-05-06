Футбол

«Манчестер Сити» — «Лестер»: стали известны стартовые составыSport24.ru 14:07

«Манчестер Сити» и «Лестер» назвали составы на матч 37-го тура чемпионата Англии.
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Зинченко, Агуэро и Стерлинг — в основе «Манчестер Сити» на игру с «Лестером»

Матч ТВ14:06

«Манчестер Сити» – «Лестер»: Зинченко в старте хозяев

Спорт-Экспресс14:02

Манчестер Сити - Лестер: где смотреть матч

Евро-футбол.рувчера в 19:10

«Манчестер Сити» — «Лестер Сити»: онлайн-трансляция начнётся в 22:00

Чемпионат12:00

«Манчестер Сити» – «Лестер». Фоден, Стерлинг и Агуэро в старте. Прямой эфир и текстовая трансляция на Sports.ru начнутся в 22:00

Sports.ru06:01

Онлайн трансляция матча «Манчестер Сити» - «Лестер»

Все про Спорт ру02:33

«Манчестер Сити» — «Лестер»: стали известны стартовые составы

Sport24.ru14:07
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 14:30, Ашберн
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Украинская компания «Укртранснафта» заявила о готовности возобновить транзит чистой российской нефти в ЕС по трубопроводу «Дружба», так как топливо начало поступать с белорусской станции «Мозырь» в направлении Украины.
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Дочь Успенской дебютировала на сцене

Девушка полностью восстановилась после травмы Несколько часов назад звезда российской эстрады Любовь Успенская поделилась с подписчиками своего "Инстаграма" успехами единственной дочери Татьяны Плаксиной.
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СБУ заявила о завербованном Россией диверсанте-террористе

В ведомстве утверждают, что осуществить диверсию предполагалось с помощью завербованного сотрудника.
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РФС выразил соболезнования родным погибших в Шереметьево

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В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
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Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
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В Мурманске пройдет траурная акция в память о погибших в Шереметьево

Сегодня в Мурманске в 20.00 пройдет акция в память о погибших при жесткой посадке в Шереметьево.
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Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок

Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
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У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

5 мая сообщалось, что планы 37-летней герцогини Сассекской Меган Маркл родить самостоятельно дома в Виндзоре могут быть разрушены, так как появление первенца принца Гарри задерживается уже на неделю.
Обновлено в 09:55
Происшествия

В Петербурге иномарка сбила двух пешеходов на Невском проспекте

Автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре Невского проспекта в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 13:18
Политика

Акцию «Бессмертный полк» запретили в Беларуси и Казахстане

Власти белорусского Витебска и казахстанского города Актобе запретили проводить российскую акцию «Бессмертный полк».
Обновлено в 09:32
Армия и оружие

США направят к берегам Ирана авианосную группу

США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Из SSJ-100 спаслись ослушавшиеся бортпроводников пассажиры

Из горящего Sukhoi Superjet 100 первыми спаслись мать с ребенком, которые не послушали экипаж и побежали в начало самолета вскоре после попадания в борт молнии, сообщают источники.
Обновлено в 12:52
Происшествия

СК назвал версии причин аварии в аэропорту Шереметьево

Причинами аварии лайнера SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево могли стать недостаточная квалификация пилотов и лиц, проводивших технический осмотр судна, а также неисправность самого самолёта и неблагоприятные метеоусловия, заявили в СК России.
Обновлено в 06:13
Происшествия

В Сети появилось видео, где Матвиенко резко критикует «Суперджет»

За несколько месяцев до трагедии в Шереметьево глава Совета Федерации Валентина Матвиенко довольно резко высказалась в адрес самолета.
Обновлено в 13:18
Происшествия

Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево лайнера

Обновлено в 13:28
Политика

Украинский депутат подарил жене на майские праздники поездку в Крым

Обновлено в 09:03
Общество

Начался прием заявлений на получение «Единой карты петербуржца»

В Северной столице 6 мая начался прием заявлений от граждан на оформление именной «Единой карты петербуржца».
Обновлено в 02:14
Политика

Из учебника по истории Крыма уберут главу о крымских татарах

В учебнике для 10-х классов рассказывается, в частности, о крымских татарах, служивших "гитлеровцам с оружием в руках"; их число оценивается в 20 тыс. Ранее в совете крымских татар выступили с просьбой изъять данный учебник как содержащий пропаганду ксенофобии и оправдывающий депортацию народов (в годы ВОВ из Крыма депортировали 183 тыс. татар).
Обновлено в 10:00
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Жительницу Марий Эл признали самой красивой замужней женщиной России

Обновлено в 10:17
Происшествия

Спасатели обнаружили разбившийся в Мексике самолет

Спасатели обнаружили обломки потерпевшего крушения в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601, официально подтверждена гибель 14 человек.
Обновлено в 14:25
Происшествия

Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж

Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.
Обновлено в 08:12
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Эмиль Галимов перешел из «Нефтехимика» в «Ак Барс»

Официальный сайт «Ак Барса» сообщает, что клуб произвел обмен – в Казань в обмен на денежную компенсацию перебирается из «Нефтехимика» Эмиль Галимов.
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В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
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МАЗ выводит на рынок конкурента «Газели»

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«Нормально сел, с огоньком!»: смеющиеся во время трагедии сотрудники Шереметьево попали на видео

«Нормально сел, с огоньком!» - звучит голос его коллеги за кадром.
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Лестер Сити
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Английский профессиональный футбольный клуб из Лестера. Клуб выступает в высшем дивизионе английского футбола - Премьер-лиге. Клуб был основан в 1884 году под названием «Лестер Фосс».
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