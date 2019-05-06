«Манчестер Сити» — «Лестер»: стали известны стартовые составыSport24.ru 14:07

«Манчестер Сити» и «Лестер» назвали составы на матч 37-го тура чемпионата Англии.

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Армия и оружие СБУ заявила о завербованном Россией диверсанте-террористе В ведомстве утверждают, что осуществить диверсию предполагалось с помощью завербованного сотрудника.

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Происшествия В Мурманске пройдет траурная акция в память о погибших в Шереметьево Сегодня в Мурманске в 20.00 пройдет акция в память о погибших при жесткой посадке в Шереметьево.

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Происшествия В Петербурге иномарка сбила двух пешеходов на Невском проспекте Автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре Невского проспекта в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Политика Акцию «Бессмертный полк» запретили в Беларуси и Казахстане Власти белорусского Витебска и казахстанского города Актобе запретили проводить российскую акцию «Бессмертный полк».

Армия и оружие США направят к берегам Ирана авианосную группу США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов.

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Происшествия СК назвал версии причин аварии в аэропорту Шереметьево Причинами аварии лайнера SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево могли стать недостаточная квалификация пилотов и лиц, проводивших технический осмотр судна, а также неисправность самого самолёта и неблагоприятные метеоусловия, заявили в СК России.

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Хоккей Эмиль Галимов перешел из «Нефтехимика» в «Ак Барс» Официальный сайт «Ак Барса» сообщает, что клуб произвел обмен – в Казань в обмен на денежную компенсацию перебирается из «Нефтехимика» Эмиль Галимов.

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