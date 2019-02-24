Футбол
Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» в финале разыграют трофейБомбардир.ру 00:58
Кубок английской лиги, Финал
Стадион «Уэмбли»
Челси
Предварительная расстановка 4‑3‑3
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
2
Рюдигер
30
Луиз
33
Палмьери
7
Канте
5
Жоржиньо
8
Баркли
11
Педро
9
Игуаин
10
Азар
31
Сантана
2
Уокер
25
Фернандиньо
14
Лапорт
3
Данило
17
де Брюйне
8
Гюндоган
20
Силва
7
Стерлинг
10
Агуэро
19
Сане
Манчестер Сити
Предварительная расстановка 4‑3‑3
В 19:30 по Москве начнется финальный матч Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Челси». Встреча состоится на лондонском стадионе «Уэмбли».
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«Челси» — «Манчестер Сити». Прогноз на финал Кубка английской лиги 24 февраля 2019 года
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