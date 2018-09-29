Футбол

«Манчестер Сити» готов заплатить 75 миллионов евро за игрока «Реала Сосьедад»Sportbox.RU 12:11

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Английский «Манчестер Сити» хочет купить полузащитника «Реала Сосьедад» Микеля Оярсабаля. Отмечается, что английский клуб готов выплатить отступные в размере 75 миллионов евро, если команду покинет Лерой Сане. Сам Оярсабаль уже дал согласие на переход.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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