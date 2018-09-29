Английский «Манчестер Сити» хочет купить полузащитника «Реала Сосьедад» Микеля Оярсабаля. Отмечается, что английский клуб готов выплатить отступные в размере 75 миллионов евро, если команду покинет Лерой Сане. Сам Оярсабаль уже дал согласие на переход.

«Манчестер Сити» готов заплатить 75 миллионов евро за игрока «Реала Сосьедад»

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