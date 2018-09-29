Футбол
«Манчестер Сити» готов заплатить 75 миллионов евро за игрока «Реала Сосьедад»Матч ТВ 12:11
Английский «Манчестер Сити» хочет купить полузащитника «Реала Сосьедад» Микеля Оярсабаля. Отмечается, что английский клуб готов выплатить отступные в размере 75 миллионов евро, если команду покинет Лерой Сане. Сам Оярсабаль уже дал согласие на переход.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 21:18, Вашингтон
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Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
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Наука
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Открытие ученых из России было причиной их награждения престижной премией на американском конкурсе промышленных инноваций.
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Армия и оружие
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"В первом батальоне 36-й бригады морской пехоты на Мариупольском направлении работает совместная следственная группа СБУ, военной службы правопорядка и военной прокуратуры по факту открытого неповиновения приказам командования, а также призывам к невыполнению приказов организованной группой боевиков в количестве 16 человек", — заявил представитель Народной милиции ДНР.
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СМИ: Японская авиакомпания ANA с 2020 года начнет полеты во Владивосток
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Происшествия
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Шоу-бизнес
Екатерина Климова встретилась с возлюбленной экс-супруга
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Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньер считает, что языковая политика, сложившаяся на Украине, нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации.
Обновлено в 21:09
Наука
Ботаники обнаружили в Новой Зеландии исполинский сверхорганизм
Ученые-биологи обнаружили на территории Новой Зеландии пень, выживающий благодаря растущим рядом с ним другим деревьям.
Обновлено вчера в 01:03
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Анчелотти: «Не разочарован тем, что „Наполи“ проиграл борьбу за Пепе»
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти признал, что клуб проиграл борьбу «Арсеналу» за форварда «Лилля» Николя Пепе, но заявил, что не разочарован этим.
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Футбол
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Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
Обновлено в 13:43
Происшествия
ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку»
Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.
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Происшествия
В Кузбассе нашли пропавшего в лесу мальчика
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Обновлено в 13:50
Транспорт
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Как уточнили в "Автонете", новый сервис появится в 2022 году.
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Стал известен уровень доступности бензина в странах Европы
Названы страны с наибольшей и наименьшей доступностью бензина.
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Армия и оружие
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В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
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Обновлено в 18:31
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Чиновник, раскрывший коррупцию в ФСБ, получил 4,5 года за мошенничество
Оказавшись в СИЗО, полковник раскаялся, признал свою вину и, более того, предоставил следствию компромат на коллег из спецслужбы, дав таким образом старт масштабному расследованию фактов коррупции среди бывших и действующих чекистов во главе с офицером-миллиардером Кириллом Черкалиным.
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Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником ПСВ Хендриксом
Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс может продолжить карьеру в московском ЦСКА, сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 17:53
Общество
В зоне наводнения в Приамурье запретят продажу крепкого алкоголя
Запрет на продажу алкоголя действовал в Приамурье во время наводнения в 2013 году.
Обновлено в 20:53
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Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
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Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
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