Футбол

«Манчестер Сити» эмоционально отреагировал на отмену голаREGNUM вчера в 02:07

Манчестер Сити — Тоттенхэм
4 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, 17 апреля
Стадион «Этихад»
Рахим Стерлинг
4′
7′
Сон Хын Мин
10′
Сон Хын Мин
Бернарду Силва
11′
Рахим Стерлинг
21′
41′
Мусса Сиссоко
41′
Мусса Сиссоко
Фернандо Льоренте
48′
Сон Хын Мин
54′
Дэнни Роуз
Серхио Агуэро
59′
Давид Сильва
Фернандиньо
63′
73′
Фернандо Льоренте
78′
Виктор Ваньяма
82′
Лукас Моура
Бен Дэвис
Бенжамен Менди
Лерой Сане
84′
90′+1′
Дэнни Роуз
Давинсон Санчес Мина
Пресс-служба «Манчестер Сити» оставила непонятную запись после отмены арбитром решающего для команды гола на своей странице в Twitter. В конце игры с «Тоттенхэм Хотспур» арбитр не засчитал пятый гол в исполнении Рахима Стерлинга из «Манчестер Сити».
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