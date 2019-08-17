Футбол
«Ман Сити» расписал ничью с «Тоттенхэмом»LiveSport.ru вчера в 14:32
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Этихад»
Рахим Стерлинг
|20′
|23′
Эрик Ламела
Рахим Стерлинг
|26′
Серхио Агуэро
|35′
|56′
Харри Уинкс
Лукас Моура
|56′
Лукас Моура
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
|66′
Родриго Эрнандес
Давид Сильва
|78′
Бернарду Силва
Рияд Марез
|80′
|85′
Эрик Ламела
Джовани Ло Чельсо
|90′+1′
Кристиан Эриксен
Оливер Скипп
|56%
|Владение мячом
|44%
|91%
|Процент точных передач
|83%
|7
|Удары в сторону ворот
|1
|9
|Удары в створ ворот
|2
|–
|Сейвы вратарём
|6
|3
|Офсайды
|1
|13
|Угловые
|2
|10
|Отборы
|7
|14
|Фолы
|4
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
2
Уокер
30
Отаменди
14
Лапорт
11
Зинченко
8
Гюндоган
21
Сильва
17
де Брюйне
26
Марез
9
Жезус
7
Стерлинг
1
Льорис
16
Уокер-Питерс
4
Алдервейрелд
6
Санчес
3
Роуз
17
Сиссоко
27
Моура
28
Ндомбеле
18
Ло Чельсо
10
Кейн
29
Скипп
Тоттенхэм
Расстановка 4‑3‑3
В рамках второго тура АПЛ «Манчестер Сити» принял «Тоттенхэм». На стадионе «Этихад» судьи зафиксировали ничью. «Шпоры» выступили в роли догоняющей команды.
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«ВАР — дерьмо». Гнев Габриэла Жезуса после незасчитанного гола в матче с «Тоттенхэмом»
Спорт-Экспрессвчера в 17:37
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» — 2:2. Голы, видео, обзор матча АПЛ, лучшие моменты
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