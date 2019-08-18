«Манчестер Сити» на своем поле принимал лондонский «Тоттенхэм» в матче 2-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:2. У хозяев голы на свой счет в первом тайме записали Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро. Бельгиец Кевин де Брюйне отметился двумя результативными передачами.

Футбол Гол Соболева помог «Крыльям Советов» обыграть «Урал» в матче РПЛ В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургский «Урал» проиграл самарским «Крыльям Советов» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена».

Политика В Москве завершился митинг КПРФ На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.

Гаджеты Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт «безумием» NVIDIA за последний год потеряла около половины прибыли. Со слов главы компании Дженсена Хуанга, покупать бюджетную видеокарту – безумие.

Происшествия В ДТП с автобусом в Перми пострадали пять детей В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что состояние пяти пострадавших в ДТП с автобусом в Перми детей оценивается как средней степени тяжести.

Авто Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой Рейтинг легендарных внедорожников с доступной ценой был составлен журналистами «Car.ru», которые на первое место определили Toyota Land Cruiser 70.

Общество В России увеличилось число безработных предпенсионного возраста В России увеличилось число безработных предпенсионного возраста. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства труда.

Футбол Семак назвал судей матча с «Ахматом» козлами Главный тренер «Зенита» Сергей Семак грубо отозвался о судьях матча шестого тура РПЛ с «Ахматом» (0:0). После окончания встречи наставник питерцев назвал судей козлами.

Происшествия Пьяный мужчина выстрелил москвичке в голову за замечание Женщина сделала ему замечания, после чего он последовал за ней в подъезд и выстрелил ей в голову из пневматического пистолета.

Здоровье Минздрав предложил способ снижения количества ЧП на производстве Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".

Космос США отказались поставлять углеволокно для российского телескопа «Спектр-М» Британская компания отказалась от поставки в Россию углеволокна для астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") после того, как фирму приобрел американский владелец, однако проект спас японский поставщик, сообщила РИА Новости заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.

Происшествия Названа причина нападения Макгрегора на пожилого мужчину в баре На опубликованном TMZ видео Макгрегор о чем-то говорил с мужчиной в баре, а затем наносит ему удар кулаком по голове.

Футбол Модрич получил прямую красную карточку впервые в карьере Лука Модрич впервые был удален с поля после прямой красной карточки.

Наука Биофизики выяснили, как «Австралийская мутация» приводит к болезни Альцгеймера Результаты исследования раскрывают простой молекулярный механизм развития болезни Альцгеймера, связанный непосредственно с влиянием «Австралийской» мутации на структурно-динамические свойства мембранного сегмента белка APР.

Политика Порошенко перечислил страхи России Бывший президент Украины Петр Порошенко перечислил, чего "боится" Россия. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Теннис Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати Российский теннисист Даниил Медведев нанес поражение сербу Новаку Джоковичу в матче 1/2 финала проходящего в Цинциннати (США) турнира категории Premier.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Общество Мэр Оттавы признался в гомосексуальности Мэр Оттавы Джим Уотсон признался в гомосексуальности. Каминг-аут он совершил в колонке изданию Ottawa Citizen.

Общество Фотограф из Сургута обвинил лейбл Тимати в краже фотографии Батенёв добавил, что изначально планировал разрешить спор с помощью претензиционного письма, однако ему так и не ответили за три месяца, после чего, вернувшись в Сургут из заграничной поездки, фотограф приступил к оформлению документов для подачи в суд и поиску адвоката, занимающегося авторским правом.

Армия и оружие Испанцы раскритиковали свои ВВС за инцидент с самолетом Шойгу Читатели испанского издания El Confidencial раскритиковали собственные ВВС за инцидент с самолетом российского министра обороны Сергея Шойгу, который летел над нейтральными водами Балтийского моря в сопровождении двух истребителей.