«Манчестер Сити» договорился с «Ювентусом» о трансфере КанселуВести.Ru вчера в 16:32

Действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" согласовал с туринским "Ювентусом" переход португальского защитника Жоау Канселу. Трансфер игрока оборонительной линии обойдется манкунианцам в 50 миллионов евро. Окончательно сделка между клубами будет оформлена в ближайшие дни.

«Манчестер Сити» договорился с «Ювентусом» о трансфере Канселу

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