Футбол
«Манчестер Сити» договорился с «Ювентусом» о трансфере КанселуВести.Ru вчера в 16:32
Действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" согласовал с туринским "Ювентусом" переход португальского защитника Жоау Канселу. Трансфер игрока оборонительной линии обойдется манкунианцам в 50 миллионов евро. Окончательно сделка между клубами будет оформлена в ближайшие дни.
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Наука
Белое мясо оказалось таким же вредным, как и красное
Обновлено 05 июня в 06:48
Происшествия
Россиянина с инсультом вытащили из трамвая и оставили на дороге
Житель Новосибирска почувствовал себя плохо во время поездки в трамвае, другие пассажиры выволокли его на остановке и положили на асфальт, после чего транспорт поехал дальше.
Обновлено в 04:29
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек
В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
Обновлено вчера в 13:33
Экономика
Кудрин исключил достижение национальных целей посредством нацпроектов
Глава Счетной палаты отметил, что правительство опубликовало единый план достижения национальных целей, который шире и обозначает более широкий круг направлений, однако планом как таковым он пока не является.
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Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Экономика
На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты
Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова
Адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал русской службе Би-би-си, что Голунова задержали 6 июня примерно в 14:30 мск рядом со станцией метро «Цветной бульвар», когда журналист направлялся на встречу с источником.
Обновлено в 03:56
Общество
Большинство россиян не хотят самостоятельно копить на пенсию
Напомним, что в Госдуме вскоре будет рассмотрен законопроект, который позволит клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) получать выплаты пенсий по прежним возрастным критериям.
Обновлено в 04:21
Общество
Ученые рассказали о влиянии глобального потепления на климат Сибири
Самое значимое влияние глобальное потепление оказывает на Арктику и горные ледники.
Обновлено в 02:19
Футбол
Владимир Быстров: «На полицию надеяться бессмысленно. Купил пистолет»
Чуть поправилось настроение Владимира Быстрова после ухода из футбола – и мы торопимся в Новогорск.
Обновлено вчера в 17:10
Экономика
Итоговая стоимость Nord Stream 2 не превысить $8,5 млрд
Итоговая сумма инвестиций в реализацию проекта "Северный поток - 2" (Nord Stream 2) на сегодняшний день оценивается в $8,5 млрд и может быть уменьшена.
Обновлено в 04:34
Экономика
Голикова назвала российское образование не соответствующим рынку труда
Российское образование не соответствует нынешним требованиям рынка труда, заявила на ПМЭФ премьер-министр Татьяна Голикова.
Обновлено в 02:59
Здоровье
Два жителя Волгоградской области скончались от ботулизма
Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, в 2019 году было зарегистрировано 16 случаев ботулизма, при этом пострадало 18 человек.
Обновлено в 02:46
Экономика
Шохин увидел возможность повторения перестройки в России
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Украинскую участницу шоу талантов убили в Германии
Обновлено в 04:09
Экономика
Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИ
Москва по итогам 2018 года заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Подлодки ТОФ провели «торпедную дуэль» в Японском море
Дизельные подводные субмарины Приморской флотилии Тихоокеанского флота (ТОФ) во время учений разыграли дуэль с применением торпед.
Обновлено в 04:10
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный суд США в Канзасе приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она "похитила" собственных детей, вывезя их в Россию.
Обновлено в 03:01
Общество
В Сургуте чиновников перевели на питание для школьников
Местный комбинат школьного питания возьмет на себя приготовление обедов для чиновников Сургута.
Обновлено в 03:49
Экономика
Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб
Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.
Обновлено в 04:00
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая
Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
Омичка убила двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек
Увидев, что девочка, которая ела булочку, накрошила, разозлившаяся мать стала засовывать в рот ребенка куски хлеба и собранные крошки.
Обновлено в 03:52
Экономика
Тиньков назвал дело против Калви позором и провокацией
Предприниматель Олег Тиньков на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что считает уголовное дело против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви позором России.
Обновлено в 02:54
Общество
Бари Алибасов находится в медикаментозном сне
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 09:52
Гаджеты
В Google Maps наконец-то появился спидометр
Обновлено вчера в 08:38
Транспорт
Минтранс сообщил о тонне неразобранного багажа в Шереметьево
Аэропорт Шереметьево привлек дополнительные силы для сортировки и обработки багажа, сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 02:34
Общество
Провайдера судят за неисполнение «закона Яровой»
Роскомнадзор подал в суд на интернет-провайдера «Фирма Связь» из Ейска Краснодарского края за отказ закупать несертифицированное оборудование в рамках «закона Яровой», 7 июня сообщает газета «КоммерсантЪ».
Обновлено в 02:29
Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07