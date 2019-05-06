Футбол
«Манчестер Сити» договорился о переходе Бруну ФернандешаСоветский спорт вчера в 15:45
В текущем сезоне 24-летний игрок провел во всех турнирах 50 матчей, забил 31 гол и отдал 17 голевых передач.
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Gianlucadimarzio: «Манчестер Сити» договорился о трансфере Фернандеша из «Спортинга»
Бомбардир.рувчера в 17:58
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