«Манчестер Сити» договорился о переходе Бруну ФернандешаСоветский спорт вчера в 15:45

В текущем сезоне 24-летний игрок провел во всех турнирах 50 матчей, забил 31 гол и отдал 17 голевых передач.

Шоу-бизнес У принца Гарри и Меган Маркл родился сын Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила в понедельник мальчика. Об этом сообщил ее супруг принц Гарри в эфире телеканала Sky News.

Происшествия «Ъ» назвал приоритетную версию катастрофы с SSJ-100 Приоритетной версией авиакатастрофы с Sukhoi Superjet 100 является ошибка пилотов, сообщает "Коммерсант".

Происшествия Стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100, назвали героиней в Британии Читатели изданий Daily Mail и Metro восторгаются профессионализмом бортпроводницы компании «Аэрофлот» Татьяны Касаткиной, которая помогала пассажирам покинуть горящий самолет в «Шереметьеве».

Общество Met Gala 2019: пять фактов о главном модном событии года С подачи Вриланд Met Gala навсегда переехал в Метрополитен-музей и — главное — обзавелся ежегодными темами (например, первое ее мероприятие прошло под знаменем «Романтичный и гламурный Голливуд», а Met Gala — 78/79 посвятили Дягилеву и костюмам русского балета).

Политика Зеленский отреагировал на трагедию в Шереметьево Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

Общество Генеральная репетиция парада Победы пройдет на Красной площади Более 13 тыс. военных, свыше 130 единиц техники и 74 самолета и вертолета примут участие во вторник в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.

Политика На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

Армия и оружие Вертолет с электродвигателем разрабатывают для российских военных Концепцию ударного вертолета с гибридной силовой установкой российские инженеры начали разрабатывать для военных.

Армия и оружие США ожидают иранской атаки на свои силы Соответственно, задачей усиленной группировки США на Ближнем Востоке станет «сдерживание возможной агрессии» Ирана против оккупационных сил США.

Политика Лавров заявил о прогрессе на переговорах с Помпео Лавров подчеркнул также, что в ходе конструктивных переговоров со своим американским коллегой Москве и Вашингтону удалось продвинуться вперед в развитие недавнего разговора Путина и Трампа по целому ряду международных проблем.

Политика Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.

Происшествия Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, ставшие фигурантами дела о двух драках в Москве, выступили с последним словом в Пресненском районном суде, передает «Медиазона».

Происшествия Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100 Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.

Футбол Погба требует от «Реала» увеличить зарплату в случае перехода Хавбек английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба в случае перехода в мадридский "Реал" хочет получать гораздо больше денег, сообщает "Советский спорт".

Политика Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.

Общество В Москве потеплеет до +25 градусов Максимально температура воздуха прогреется до +25 градусов, по области - до +26.

Хоккей Панарин и Бобровский не исключили возможности остаться в «Коламбусе» Российские хоккеисты "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин и Сергей Бобровский после поражения в шестом матче серии против "Бостон Брюинз" и вылета из Кубка Стэнли прокомментировали свой возможный уход из команды.

Хоккей «Колорадо» в овертайме обыграл «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии Колорадо Эвеланш в шестом матче полуфинальной серии Западной конференции НХЛ обыграл Сан-Хосе Шаркс в овертайме.

Авто Уникальный пикап Bentley продадут на аукционе На сайте аукционного дома Silverstone появился очень любопытный лот — пикап премиальной марки Bentley.