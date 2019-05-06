Футбол

«Манчестер Сити» договорился о переходе Бруну ФернандешаСоветский спорт вчера в 15:45

В текущем сезоне 24-летний игрок провел во всех турнирах 50 матчей, забил 31 гол и отдал 17 голевых передач.
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Полузащитник «Спортинга» близок к переходу в «Манчестер Сити»

Матч ТВвчера в 16:03

«Манчестер Сити» договорился о переходе Бруну Фернандеша

Советский спортвчера в 15:45

Бруну Фернандеш сделал хет-трик и близок к переходу из «Спортинга» в «Ман Сити» за 50 млн евро

Sports.ruвчера в 00:40

Gianlucadimarzio: «Манчестер Сити» договорился о трансфере Фернандеша из «Спортинга»

Бомбардир.рувчера в 17:58

«Ман Сити» предлагает 50 млн евро и двух игроков за Бруну Фернандеша

Soccer.ruвчера в 09:51

Бруну Фернандеш близок к переходу в «Манчестер Сити»

Еженедельник Футболвчера в 03:17

«Манчестер Сити» купит у «Спортинга» Бруну Фернандеша

Sport24.ruвчера в 15:17
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Религия

Православные встречают Радоницу

Обновлено вчера в 22:33
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился сын

Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила в понедельник мальчика. Об этом сообщил ее супруг принц Гарри в эфире телеканала Sky News.
Обновлено вчера в 10:32
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Конспирологи заговорили о «стирании» Земли с жёсткого диска Вселенной

Обновлено 05 мая в 12:16
Происшествия

«Ъ» назвал приоритетную версию катастрофы с SSJ-100

Приоритетной версией авиакатастрофы с Sukhoi Superjet 100 является ошибка пилотов, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 00:52
Происшествия

Стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100, назвали героиней в Британии

Читатели изданий Daily Mail и Metro восторгаются профессионализмом бортпроводницы компании «Аэрофлот» Татьяны Касаткиной, которая помогала пассажирам покинуть горящий самолет в «Шереметьеве».
Обновлено в 01:49
Общество

Met Gala 2019: пять фактов о главном модном событии года

С подачи Вриланд Met Gala навсегда переехал в Метрополитен-музей и — главное — обзавелся ежегодными темами (например, первое ее мероприятие прошло под знаменем «Романтичный и гламурный Голливуд», а Met Gala — 78/79 посвятили Дягилеву и костюмам русского балета).
Обновлено вчера в 12:08
Политика

Зеленский отреагировал на трагедию в Шереметьево

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:24
Общество

Генеральная репетиция парада Победы пройдет на Красной площади

Более 13 тыс. военных, свыше 130 единиц техники и 74 самолета и вертолета примут участие во вторник в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.
Обновлено вчера в 17:22
Политика

На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Армия и оружие

Вертолет с электродвигателем разрабатывают для российских военных

Концепцию ударного вертолета с гибридной силовой установкой российские инженеры начали разрабатывать для военных.
Обновлено в 00:34
Армия и оружие

США ожидают иранской атаки на свои силы

Соответственно, задачей усиленной группировки США на Ближнем Востоке станет «сдерживание возможной агрессии» Ирана против оккупационных сил США.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

Пассажир «Суперджета»: «Я снял, как горел наш самолёт»

Обновлено вчера в 18:04
Происшествия

В Якутске наградили школьника, задержавшего преступника

Обновлено в 01:27
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре

Обновлено в 02:03
Политика

Лавров заявил о прогрессе на переговорах с Помпео

Лавров подчеркнул также, что в ходе конструктивных переговоров со своим американским коллегой Москве и Вашингтону удалось продвинуться вперед в развитие недавнего разговора Путина и Трампа по целому ряду международных проблем.
Обновлено вчера в 12:43
Политика

Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией

Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

В центре Сочи загорелся жилой двухэтажный дом

Обновлено в 01:55
Происшествия

Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, ставшие фигурантами дела о двух драках в Москве, выступили с последним словом в Пресненском районном суде, передает «Медиазона».
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия

Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100

Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 10:33
Футбол

Погба требует от «Реала» увеличить зарплату в случае перехода

Хавбек английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба в случае перехода в мадридский "Реал" хочет получать гораздо больше денег, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:46
Политика

Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок

Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в Башкирии

Обновлено в 01:40
Общество

В Москве потеплеет до +25 градусов

Максимально температура воздуха прогреется до +25 градусов, по области - до +26.
Обновлено вчера в 23:15
Политика

Репортеры Reuters освобождены из тюрьмы Мьянмы

Обновлено в 00:22
Хоккей

Панарин и Бобровский не исключили возможности остаться в «Коламбусе»

Российские хоккеисты "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин и Сергей Бобровский после поражения в шестом матче серии против "Бостон Брюинз" и вылета из Кубка Стэнли прокомментировали свой возможный уход из команды.
Обновлено в 00:47
Хоккей

«Колорадо» в овертайме обыграл «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии

Колорадо Эвеланш в шестом матче полуфинальной серии Западной конференции НХЛ обыграл Сан-Хосе Шаркс в овертайме.
Обновлено в 01:20
Авто

Уникальный пикап Bentley продадут на аукционе

На сайте аукционного дома Silverstone появился очень любопытный лот — пикап премиальной марки Bentley.
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Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

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Политика

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич отдохнул с женой в Крыму

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Общество

Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда

Российская писательница, переводчица и эссеист Елена Чижова в интервью Neue Zurcher Zeitung заявила, что глава СССР Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда.
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Бруну Фернандеш
Португальский футболист
Португальский футболист, полузащитник клуба «Спортинг» и сборной Португалии. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и Чемпионата мира 2018 в России.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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