Футбол

«Манчестер Сити» договорился о переходе Бруну ФернандешаСоветский спорт 15:45

В текущем сезоне 24-летний игрок провел во всех турнирах 50 матчей, забил 31 гол и отдал 17 голевых передач.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Полузащитник «Спортинга» близок к переходу в «Манчестер Сити»

Матч ТВ16:03

«Манчестер Сити» договорился о переходе Бруну Фернандеша

Советский спорт15:45

Бруну Фернандеш сделал хет-трик и близок к переходу из «Спортинга» в «Ман Сити» за 50 млн евро

Sports.ru00:40

СМИ: «Манчестер Сити» близок к приобретению Бруну Фернандеша

Спорт-Экспресс13:51

«Ман Сити» предлагает 50 млн евро и двух игроков за Бруну Фернандеша

Soccer.ru09:51

Бруну Фернандеш близок к переходу в «Манчестер Сити»

Еженедельник Футбол03:17

«Манчестер Сити» купит у «Спортинга» Бруну Фернандеша

Sport24.ru15:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 17:33, Ашберн
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству

Обновлено в 16:56
Политика

Украина запретит въезд в страну иностранцам с георгиевскими лентами

Иностранцам, которые попытаются провезти на территорию Украины запрещенную символику, могут запретить въезд на три года.
Обновлено в 17:26
Происшествия

При крушении самолёта в Мексике погибли 14 человек

В результате крушения частного самолёта Bombardier Challenger 601, следовавшего из американского Лас-Вегаса в мексиканский Монтеррей, погибли 14 человек.
Обновлено в 14:29
Происшествия

Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту Sukhoi Superjet 100

В Сети появилось видео из салона самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", который загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 01:37
Происшествия

В Шереметьево ищут участников видео, глумившихся над сгоревшим SSJ-100

Обновлено в 10:38
Происшествия

На газопроводе «Ямбург–Поволжье» произошла авария

В Свердловской области произошла авария на участке газопровода «Ямбург–Поволжье», пострадавших нет.
Обновлено в 14:48
Происшествия

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших после пожара в Шереметьево

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших после пожара в Шереметьево.
Обновлено в 15:50
Футбол

Кокорин и Мамаев выступили в суде с последним словом

Футболист "Краснодара" Павел Мамаев и представитель Санкт-петербургского клуба "Зенит" Александр Кокорин выступили с последним словом в Пресненском районном суде Москвы.
Обновлено в 16:33
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:14
Политика

Посол США завершит работу в Киеве

Мари Йованович была назначена послом США на Украине в августе 2016 года.
Обновлено в 15:16
Наука

Видеоблогер научил робота-пылесоса кричать и материться

Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Армия и оружие

Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

Представители Израиля и Палестины заключили соглашение о прекращении огня после обстрела сектора Газа со стороны израильских военных.
Обновлено вчера в 22:07
Экономика

Morgan Stanley сворачивает деятельность в России

"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Футбол

Зинедин Зидан указал на дверь трем футболистам «Реала»

Обновлено в 14:19
Армия и оружие

Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе

Обновлено в 09:46
Происшествия

Отчисленный из МГУ студент сломал руку охраннику и расписал стены

Студент, отчисленный месяц назад с философского факультета МГУ, сломал руку охраннику и написал на стенах факультета оскорбления, рассказал декан Владимир Миронов Агентству "Москва".
Обновлено в 12:52
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Обновлено в 02:50
Кино

«Мстители: Финал» стали вторым самым кассовым фильмом в истории

По итогам двухнедельного мирового проката четвёртая часть «Мстителей» собрала 2,189 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия

В Москве проверяют бизнес-центр «Башня-2000» после угрозы минирования

Специалисты приступили к проверке бизнес-центра «Башня-2000» на западе Москвы после угрозы минирования, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 17:23
Теннис

Хачанов обыграл Мунара и вышел во второй круг турнира ATP в Мадриде

Обновлено в 11:39
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

Из SSJ-100 спаслись ослушавшиеся бортпроводников пассажиры

Из горящего Sukhoi Superjet 100 первыми спаслись мать с ребенком, которые не послушали экипаж и побежали в начало самолета вскоре после попадания в борт молнии, сообщают источники.
Обновлено в 12:52
Авто

Опубликованы снимки нового Mercedes-AMG CLA 45

По мнению специалистов, новый Mercedes-AMG CLA 45 будет показан публике до конца весны текущего года.
Обновлено в 15:46
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Футбол

Азмун — Кокорину: «Жду тебя на нашем чемпионском стадионе»

«С нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионе в ближайшее время», — написал иранец.
Обновлено в 16:39
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено в 08:04
Происшествия

В Мурманске почтили память погибших в Шереметьево

Обновлено в 14:31
Баскетбол

«Локомотив-Кубань» переиграл «Зенит» во втором матче серии плей-офф

Краснодарский ПБК «Локомотив-Кубань» одержал домашнюю победу над петербургским «Зенитом» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 16:02
Футбол

Влашич заявил, что готов остаться в ЦСКА еще на сезон

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в интервью хорватскому сайту Sportske Novosti рассказал о своих планах на ближайший сезон.
Обновлено в 06:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Бруну Фернандеш
Португальский футболист
Португальский футболист, полузащитник клуба «Спортинг» и сборной Португалии. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и Чемпионата мира 2018 в России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное