Футбол
«Манчестер Сити» договорился о переходе Бруну ФернандешаСоветский спорт 15:45
В текущем сезоне 24-летний игрок провел во всех турнирах 50 матчей, забил 31 гол и отдал 17 голевых передач.
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