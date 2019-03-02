Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» и поднялся на первое место в АПЛМатч ТВ 12:06
В матче чемпионата Англии «Манчестер Сити» одержал минимальную победу над «Борнмутом». Единственный мяч встречи забил полузащитник «горожан» Рияд Марез. Благодаря победе команда Пепа Гвардиолы возглавила таблицу АПЛ, обойдя «Ливерпуль», у которого матч в запасе.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 13:46, Ашберн
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