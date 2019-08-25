Футбол

«Манчестер Сити» благодаря дублю Агуэро победил «Борнмут» в АПЛРИА Новости вчера в 11:23

Борнмут — Манчестер Сити
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Дин Корт»
10′
Кайл Уокер
13′
Эдерсон Сантана
15′
Серхио Агуэро
Чарли Дэниэлс
Харри Уилсон
37′
43′
Рахим Стерлинг
Харри Уилсон
45′+3′
Джефферсон Лерма
56′
58′
Илкай Гюндоган
Родриго Эрнандес
64′
Серхио Агуэро
Адам Смит
Джордон Айб
68′
Каллум Уилсон
Доминик Соланке
69′
79′
Бернарду Силва
Рияд Марез
90′
Николас Отаменди
90′
Кайл Уокер
Жоау Канселу
"Манчестер Сити" на выезде обыграл "Борнмут" в матче третьего тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, прошедшая в Борнмуте, завершилась со счетом 3:1. В составе победителей дубль оформил Серхио Агуэро (на 15-й и 64-й минутах), также мяч забил Рахим Стерлинг (43).
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