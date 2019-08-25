"Манчестер Сити" на выезде обыграл "Борнмут" в матче третьего тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, прошедшая в Борнмуте, завершилась со счетом 3:1. В составе победителей дубль оформил Серхио Агуэро (на 15-й и 64-й минутах), также мяч забил Рахим Стерлинг (43).

Культура Олега Меньшикова экстренно госпитализировали Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

Политика После поцелуя Трампа с Брижит Макрон его жена поцеловала Трюдо Внимание СМИ привлек обмен поцелуями на саммите G7 между главой американского государства Дональдом Трампом, супругой президента Франции Брижит Макрон, а также женой президента США Меланьей Трамп и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Религия Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие.

Экономика «Почта России» попросила ₽85 млрд на создание «Центров притяжения» На свою реформу "Почта России" просит выделить из бюджета около 85 млрд руб. Из них 66,4 млрд руб. предполагается направить на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 млрд руб. — на проведение капитального ремонта, еще 7,7 млрд руб. — на расширение площадей отделений.

Культура Первая очередь арт-резиденции на Ямале заработает в августе 2020 года Первая очередь арт-резиденции на базе молодежных центров, которая станет филиалом "Тавриды", откроется в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) в августе 2020 года.

Происшествия Полиция в Гонконге применила водометы для разгона протестующих Полицейские в Гонконге впервые применили водометы для разгона акции протеста, которая продолжается с июня.

Музыка Лолита Милявская поддержала «порядочного» Игоря Крутого Лолита Милявская готовится вылететь в Сочи, на фестиваль «Новая волна», главным учредителем которого является композитор Игорь Крутой.

Происшествия В Екатеринбурге пять человек пострадали в страшном ДТП Около 18:40 столкнулись Volkswagen Touareg, Daewoo Nexia и Mazda. Как сообщает E1.RU, ранены пять человек.

Армия и оружие Американские военные прокатились на российском танке Т-80 Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.

Политика Трамп ради вывода американских компаний из Китая может объявить ЧП Президент США Дональд Трамп, чтобы заставить уйти американские компании из Китая, может объявить чрезвычайное положение в стране.

Финансы Токийская биржа открылась сильным падением Новый виток торговой войны между США и Китаем сказался на торгах в Токио.

Политика Досрочное голосование началось на выборах губернатора Забайкалья Досрочное голосование началось на выборах губернатора Забайкальского края, в нем примут участие около 3 тыс. человек - это чабаны, фермеры, золотодобытчики, военные, экологи и жители труднодоступных сел.

Политика СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы Федотов отметил, что сейчас, когда полным ходом идет работа над новым Кодексом об административных правонарушениях, следует сконцентрировать усилия на включении в него общих норм, касающихся административной амнистии, чтобы в последующем было проще добиваться ее объявления.

Общество Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин Чукотка является единственным российским регионом, где в долгосрочной перспективе мужчин по-прежнему будет больше, чем женщин, передает РИА "Новости".

Общество В Екатеринбурге протестовали против скандального креста По словам наблюдателей, на акции не обошлось без агрессивных выпадов — один из протестующих заявил, что готов использовать чужую кровь, чтобы создать альтернативный арт-объект.

Космос «Союз МС-13» перестыковался к другому модулю МКС Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-13» успешно перестыковался со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС).

Теннис Открытый чемпионат США по теннису стартует сегодня в Нью-Йорке Год назад победителями заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема стали серб Новак Джокович и японка Наоми Осака.

Политика США договорились о торговом соглашении с Японией После переговоров с японским премьером Синдзо Абэ на саммите G7 президент США Дональд Трамп объявил о подготовке двустороннего торгового соглашения.

Единоборства Боксер Ковалев нокаутировал британца и защитил титул чемпиона мира Боксерский поединок между Сергеем Ковалевым (Россия) и Энтони Ярдом (Великобритания) завершился победой россиянина, который защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг, сообщают информационные агентства.

Политика Второй пакет санкций против России по делу Скрипалей вступил в силу Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей, которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.

Политика Трамп предлагал сбрасывать на ураганы ядерные бомбы Президент США Дональд Трамп несколько раз высказывал идею бороться с ураганами с помощью ядерных бомб.

Общество Девушка Роналду рассказала, что любила бы футболиста и нищим Родригес добавила, что так думала не всегда, однако пересмотрела собственные взгляды на мир после того, как несколько месяцев назад потеряла отца.