«Манчестер Сити» активировал опцию выкупа Родриго у «Атлетико»Еженедельник Футбол 07:34

Англичане уже ведут переговоры с игроком. По информации журналиста Фабрицио Романо, который сотрудничает с The Guardian, «Сити» уведомил мадридцев об активации опции выкупа Родри за 70 миллионов евро.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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