Футбол
«Манчестер Сити» активировал опцию выкупа Родриго у «Атлетико»Еженедельник Футбол 07:34
Англичане уже ведут переговоры с игроком. По информации журналиста Фабрицио Романо, который сотрудничает с The Guardian, «Сити» уведомил мадридцев об активации опции выкупа Родри за 70 миллионов евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:22, Вашингтон
Экономика
Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей
Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Суд арестовал всех 28 фигурантов по делу о драке в Чемодановке
Первомайский районный суд Пензы принял решение об аресте ещё одного фигуранта уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 08:53
Футбол
Сарри определился с трансферными целями «Ювентуса»
Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри определился с трансферными целями клуба, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:51
Политика
Украина планирует снять транспортную блокаду с Донбасса
В ответ на блокаду власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
В семье Алибасова не отнеслись серьезно к заявлению сестры продюсера
PR-директор основателя группы «На-На» Бари Алибасова объяснил нехваткой внимания заявление сестры продюсера о том, что ее брата отравили родственники его жены.
Обновлено в 08:40
ЖКХ
Героев РФ освободили от взносов за капремонт и платы за ЖКХ
Ранее сообщалось, что неработающих собственников жилья в возрасте от 70 лет, семей, в которых проживают неработающие граждане пенсионного возраста, а также неработающие инвалиды I и II группы, частично или полной мере освободили от уплаты взносов за капитальный ремонт.
Обновлено в 06:51
Экономика
В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Политика
Встреча советников лидеров стран нормандского формата пройдёт 12 июля
Встреча советников лидеров стран нормандского формата состоится 12 июля.
Обновлено в 08:50
Экономика
Utair планирует продать долю в дочернем обществе
Авиакомпания Utair, акционерами которой являются ХМАО-Югра и Тюменская область, объявила о продаже дочернего общества.
Обновлено в 04:23
Авто
В России нашли Land Rover Discovery с миллионным пробегом
Land Rover дал старт новому проекту "Несокрушимые", в рамках которого компания разыскала владельцев внедорожников марки с пробегом свыше 500 000 км. В России отобрали пять героев, и первым стал Сергей Трофименко с "миллионником" Land Rover Discovery.
Обновлено в 01:33
Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:59
Политика
«Газпром» оценил перспективы переговоров с Украиной о транзите
«Газпром» оценил перспективы переговоров с Украиной о транзите «Газпром» пока не видит, с кем вести переговоры о продлении контракта на транзит газа через Украину, и ждет выделения газотранспортной системы из «Нафтогаза», следует из заявлений топ-менеджеров компании.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Пугачева выступила с обращением к Галкину
Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Авто
АвтоВАЗ повысит цены на автомобили в июле
АвтоВАЗ с 1 июля текущего года поднимет рекомендованные розничные цены на весь (без исключения) модельный ряд Lada.
Обновлено в 08:28
Футбол
«Локомотив» объявил о переходе защитника «Крузейро» Мурило
«Локомотив» официально объявил о переходе защитника «Крузейро» Серкейры Мурило.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Несколько фур столкнулись на трассе в Подмосковье
Обновлено в 08:57
Происшествия
ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида Якобашвили
В музее «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке идет обыск. Об этом РБК рассказал знакомый бизнесмена.
Обновлено в 07:48
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Чиновники Ленобласти прерывали работу из-за короткого замыкания
Работа чиновников была прервана примерно на час.
Обновлено в 08:52
Интернет
Facebook решил назвать свою криптовалюту Libra
Обновлено в 06:18
Здоровье
Родители из Челябинской области попросили Путина отменить прививки
Южноуральцы требуют отменить календарные прививки по принуждению.
Обновлено в 03:53
Политика
Верховный суд ликвидировал семь партий за неучастие в выборах
Согласно российскому законодательству, политическая партия может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ, если не участвует в выборах семь лет подряд.
Обновлено в 04:40
Футбол
Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
Джигарханян помолодел и посвежел после расставания с женой
Свежее фото Джигарханяна опубликовал его давний друг Артур Согомонян, который заботится об актере после его расставания с супругой.
Обновлено в 08:16
Хоккей
Защитник СКА Патрик Херсли перейдет в другой клуб КХЛ
Шведский защитник не станет подписывать новый договор с петербургским СКА Во вторник, 18 июня, стало известно, что защитник Патрик Херсли покидает петербургский СКА.
Обновлено в 09:11
Общество
Беллу Хадид заставили извиниться за расистское фото в Instagram
Ничто не предвещало беды, когда Белла Хадид со скуки опубликовала на своей странице фото, на котором "пинает" самолеты с флагами Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов.
Обновлено в 06:09