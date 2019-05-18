Футбол
«Манчестер Сити» — «Уотфорд»: онлайн-трансляция начнётся в 19:00Чемпионат 09:15
Кубок Англии, Финал
Стадион «Уэмбли»
Сегодня, 18 мая, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится финальный матч Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Уотфорд». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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«Ман Сити» снесет «Уотфорд» и войдет в историю. Прогноз на финал Кубка Англии
Sport24.ru16 мая в 19:30
«Манчестер Сити» — «Уотфорд». Прогноз (к. 1.69) и ставки на финал Кубка Англии 18 мая 2019 года
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