Футбол

«Манчестер Сити» — «Уотфорд»: онлайн-трансляция начнётся в 19:00Чемпионат 09:15

Манчестер Сити — Уотфорд
сегодня
в 12:00
Кубок Англии, Финал
Стадион «Уэмбли»
Сегодня, 18 мая, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится финальный матч Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Уотфорд». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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