Футбол
Манчестер Сити — Уотфорд 4:0 (2-й тайм)Спорт-Экспресс 11:10
Кубок Англии, Финал
Стадион «Уэмбли»
|22′
Абдулай Дукуре
Давид Сильва
|26′
Рахим Стерлинг
|38′
Рияд Марез
Кевин де Брюйне
|55′
Давид Сильва
|60′
Кевин де Брюйне
|61′
|66′
Жерар Деулофеу
Андре Грэй
|66′
Роберто Перейра
Айзек Саксесс
Габриэл Жезус
|68′
|73′
Уилл Хьюз
Том Клеверли
Илкай Гюндоган
Лерой Сане
|73′
|66%
|Владение мячом
|34%
|5
|Удары в сторону ворот
|4
|7
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|–
|10
|Угловые
|1
|7
|Фолы
|5
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
2
Уокер
4
Компани
14
Лапорт
35
Зинченко
21
Сильва
19
Сане
20
Силва
17
де Брюйне
33
Жезус
7
Стерлинг
1
Гомеш
21
Фемения
6
Мариаппа
15
Кэткарт
25
Холебас
8
Клеверли
29
Капу
16
Дукуре
18
Грэй
9
Дини
10
Саксесс
Уотфорд
Расстановка 4‑3‑3
"Манчестер Сити" и "Уотфорд" объявили составы на финальный матч Кубка Англии. С первых минут встречу начнет защитник "горожан" Александр Зинченко и форвард "шершней" Жерар Деулофеу.
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«Манчестер Сити» — «Уотфорд». Прогноз (к. 1.69) и ставки на финал Кубка Англии 18 мая 2019 года
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