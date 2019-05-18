Футбол

Манчестер Сити — Уотфорд 4:0 (2-й тайм)Спорт-Экспресс 11:10

Манчестер Сити — Уотфорд
4 – 0
2-й тайм
Кубок Англии, Финал
Стадион «Уэмбли»
22′
Абдулай Дукуре
Давид Сильва
26′
Рахим Стерлинг
38′
Рияд Марез
Кевин де Брюйне
55′
Давид Сильва
60′
Кевин де Брюйне
61′
66′
Жерар Деулофеу
Андре Грэй
66′
Роберто Перейра
Айзек Саксесс
Габриэл Жезус
68′
73′
Уилл Хьюз
Том Клеверли
Илкай Гюндоган
Лерой Сане
73′
"Манчестер Сити" и "Уотфорд" объявили составы на финальный матч Кубка Англии. С первых минут встречу начнет защитник "горожан" Александр Зинченко и форвард "шершней" Жерар Деулофеу.
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