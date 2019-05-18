Футбол

Манчестер Сити — Уотфорд 0:0 (1-й тайм)Чемпионат 09:15

Манчестер Сити — Уотфорд
0 – 0
1-й тайм
Кубок Англии, Финал
Стадион «Уэмбли»
63%Владение мячом37%
2Удары в сторону ворот
Удары в створ ворот
Сейвы вратарём
Офсайды
1Угловые
Фолы
Желтые карточки
Красные карточки
Сегодня, 18 мая, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится финальный матч Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Уотфорд». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Манчестер Сити» и «Уотфорд» в борьбе за Кубок Англии. Прямая трансляция и лучшие моменты

Матч ТВ11:45

Игроки «Манчестер Сити» арендовали 26 автобусов. Болельщиков отвезут на финал Кубка Англии бесплатно

Sport24.ru10:53

«Ман Сити» – «Уотфорд»: Гвардиола выиграет Кубок Англии, по версии букмекеров

Sports.ru08:55

«Ман Сити» готов к уникальному треблу!

Советский спорт06:57

«Манчестер Сити» — «Уотфорд»: прогноз Дениса Казанского на финал Кубка Англии

Чемпионат10:00

Футбол, Кубок Англии, финал, Манчестер Сити - Уотфорд, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru11:28

«Манчестер Сити» — «Уотфорд». Прогноз (к. 1.69) и ставки на финал Кубка Англии 18 мая 2019 года

LiveSport.ruвчера в 00:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
Происшествия

В Саратове возбудили дело на полицейского, сбившего насмерть подростка

Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес

Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за экс-бойфренда Пиппы Миддлтон

Герцог Сассекский прибыл в сопровождении британской актрисы Софи Уинклман, которая замужем за братом Габриэллы лордом Фредериком Виндзором.
Обновлено в 11:38
Религия

Защитники Храма-на-Драме в Екатеринбурге вышли на молебен

В Екатеринбурге 18 мая защитники строительства Храма-на-Драме на месте Театрального сквера пришли на православный молебен, пишет портал Е1.
Обновлено в 11:08
Наука

Ученые признали работу причиной быстрого старения

Обновлено 16 мая в 07:15
Шоу-бизнес

Жену Диброва осудили за жалобы на роскошную жизнь

О своей нелегкой жизни Полина рассказала в Instagram. По словам девушки, впервые за 10 лет она осталась дома без посторонних людей.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Массовый конфликт. В поезде подрались 14 пассажиров

В субботу в пассажирском поезде Новосибирск — Барнаул произошел массовый конфликт между четырнадцатью нетрезвыми пассажирами.
Обновлено в 08:14
Музыка

Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе

Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес

Олег Майами подогрел слухи о романе с Ольгой Бузовой

Пару часов назад в микроблоге в Instagram Ольги Бузовой появился очередной эмоциональный пост, в котором певица решила порассуждать о том, почему она «каждый раз наступает на одни и те же грабли».
Обновлено в 11:38
Армия и оружие

День Балтийского флота отмечают сегодня в России

Сегодня в России отмечают День Балтийского флота. Дата выбрана не случайно, ведь 18 мая 1703 года Россия завладела выходом в Финский залив.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Авиарейс из Петербурга в Анталью задержали из-за анонимного сообщения

Пассажиров рейса Санкт-Петербург - Анталья авиакомпании "Россия" вернули обратно в здание аэропорта "Пулково" после анонимного сообщения, которое поступило в контакт-центр перевозчика, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе компании.
Обновлено в 11:32
Авто

Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем

Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Происшествия

Задержан сожитель оставившей ребенка в московской поликлинике женщины

В Москве задержали сожителя женщины, которая оставила своего ребенка в одной из городских поликлиник.
Обновлено в 10:45
Футбол

ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Футболисты московского ЦСКА одержали победу над грозненским «Ахматом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:39
Армия и оружие

Небензя предложил помощь российских врачей постпреду Великобритании

В ответ постпред РФ при ООН Василий Небензя предложил коллеге помощь российских специалистов, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:16
Политика

В Казани начался пикет памяти жертв депортации крымских татар

Акцию проводят представители Всетатарского общественного центра (ВТОЦ), однако они подчеркивают, что пригласили на пикет представителей всех партий и общественных движений.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес

Олег Газманов рассказал Лере Кудрявцевой о своих друзьях и врагах

Зрители узнают, зачем народному артистку телка. Олег Газманов расскажет журналистке о своих друзьях и врагах.
Обновлено в 01:27
Политика

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой

Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Авто

Уникальный пикап РАФ выставлен на продажу за 350 тыс. рублей

Обновлено в 08:59
Происшествия

Шварценеггер прокомментировал нападение в Африке

Американский актёр Арнольд Шварценеггер прокомментировал нападение в Южной Африке во время спортивного мероприятия.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие

Страны Персидского залива согласились на размещение американских войск

Страны Залива, основываясь на двухсторонних соглашениях с Соединенными Штатами, дали свое согласие на размещение американских войск на своей территории.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие

В ДНР сбили ударный беспилотник ВСУ

Обновлено в 08:26
Хоккей

Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею

Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 09:02
Музыка

Дочь Алсу лишили победы в шоу «Голос. Дети» после проверки голосования

Обновлено 16 мая в 09:51
Музыка

Песня Лазарева Scream попала в чарты iTunes 11 европейских стран

Обновлено в 07:01
Политика

Зеленский выступил с угрозой в адрес депутатов Рады

Обновлено в 11:30
Футбол

«Бавария» в седьмой раз подряд стала чемпионом Германии по футболу

Обновлено в 11:24
Происшествия

У экс-сотрудников ФСБ при обыске изъяли 12 млрд рублей

Рекорд экс-полковника управления противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко, у которого конфисковали 9 млрд рублей, оказался побит.
Обновлено в 10:04
Общество

Сотни людей пришли на церемонию прощания с Сергеем Доренко

Церемонию прощания с Доренко посетили сотни людей, среди которых были вдова журналиста Юлия, дочери Екатерина и Ксения, сын Прохор, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, глава ВГТРК Олег Добродеев, продюсер и телеведущий Константин Эрнст, первый замруководителя Администрации президента России Алексей Громов и другие.
Обновлено вчера в 05:45
Шоу-бизнес

Имя Егора Крида за 250 миллионов продал Тимати

По данным StarHit исполнителю помог Борис Ротенберг. Бизнесмен выкупил права на псевдоним за 250 млн рублей.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Уотфорд
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Уотфорда, графство Хартфордшир. В настоящее время выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1881 году под названием «Уотфорд Роверс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное