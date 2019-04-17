Футбол

Манчестер Сити — Тоттенхэм 3:2 (2-й тайм)РИА Новости 14:33

Манчестер Сити — Тоттенхэм
3 – 2
2-й тайм
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Этихад»
Рахим Стерлинг
4′
7′
Сон Хын Мин
10′
Сон Хын Мин
Бернарду Силва
11′
Рахим Стерлинг
21′
41′
Мусса Сиссоко
41′
Мусса Сиссоко
Фернандо Льоренте
48′
Сон Хын Мин
Нападающие Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро выйдут в стартовом составе "Манчестер Сити" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского "Тоттенхэма", сообщается на сайте УЕФА. Игра состоится в среду в Манчестере и начнется 22:00 мск.
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