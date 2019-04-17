Футбол
Манчестер Сити — Тоттенхэм 3:2 (2-й тайм)РИА Новости 14:33
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Этихад»
Рахим Стерлинг
|4′
|7′
Сон Хын Мин
|10′
Сон Хын Мин
Бернарду Силва
|11′
Рахим Стерлинг
|21′
|41′
Мусса Сиссоко
|41′
Мусса Сиссоко
Фернандо Льоренте
|48′
Сон Хын Мин
|63%
|Владение мячом
|37%
|90%
|Процент точных передач
|78%
|4
|Удары в сторону ворот
|2
|5
|Удары в створ ворот
|2
|–
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|–
|1
|Угловые
|–
|6
|Отборы
|6
|3
|Фолы
|4
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
2
Уокер
4
Компани
14
Лапорт
22
Менди
17
де Брюйне
8
Гюндоган
21
Сильва
20
Силва
10
Агуэро
7
Стерлинг
2 ×
1
Льорис
2
Триппьер
4
Алдервейрелд
5
Вертонген
3
Роуз
27
Моура
18
Льоренте
23
Эриксен
12
Ваньяма
20
Алли
7
Сон Хын Мин
2 ×
Тоттенхэм
Расстановка 4‑5‑1
Нападающие Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро выйдут в стартовом составе "Манчестер Сити" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского "Тоттенхэма", сообщается на сайте УЕФА. Игра состоится в среду в Манчестере и начнется 22:00 мск.
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