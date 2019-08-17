Футбол

Манчестер Сити — Тоттенхэм 2:2Бомбардир.ру 14:25

Манчестер Сити — Тоттенхэм
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Этихад»
Рахим Стерлинг
20′
23′
Эрик Ламела
Рахим Стерлинг
26′
Серхио Агуэро
35′
56′
Харри Уинкс
Лукас Моура
56′
Лукас Моура
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
66′
Родриго Эрнандес
Давид Сильва
78′
Бернарду Силва
Рияд Марез
80′
85′
Эрик Ламела
Джовани Ло Чельсо
90′+1′
Кристиан Эриксен
Оливер Скипп
Состоялся матч второго тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом». Команды обменялись двумя голами. Оба клуба после двух встреч набрали по четыре очка.
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