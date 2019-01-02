Футбол
«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: букмекеры назвали фаворита матча АПЛ
«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: букмекеры назвали фаворита матча АПЛЧемпионатвчера в 07:42
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Этихад»
|20′
Деян Ловрен
Венсан Компани
|31′
|38′
Джорджиньо Вейналдум
Серхио Агуэро
|40′
Эмерик Лапорт
|45′+2′
|57′
Джеймс Милнер
Фабиньо
|64′
Роберто Фирмино
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
|65′
Лерой Сане
|72′
|77′
Садио Мане
Джердан Шакири
|86′
Джорджиньо Вейналдум
Дэниэл Старридж
Эмерик Лапорт
Кайл Уокер
|86′
Венсан Компани
Николас Отаменди
|88′
Бернарду Силва
|89′
Эдерсон Сантана
|90′+5′
|52%
|Владение мячом
|48%
|81%
|Процент точных передач
|79%
|4
|Удары в сторону ворот
|2
|4
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|1
|2
|Угловые
|1
|11
|Отборы
|10
|12
|Фолы
|7
|4
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
3
Данило
5
Стоунз
30
Отаменди
2
Уокер
20
Силва
25
Фернандиньо
8
Гюндоган
7
Стерлинг
10
Агуэро
19
Сане
13
Алиссон
66
Александер-Арнолд
6
Ловрен
4
ван Дейк
26
Робертсон
15
Старридж
14
Хендерсон
3
Фабиньо
11
Салах
9
Фирмино
23
Шакири
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
Букмекеры назвали фаворита матча 21-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Начало встречи 3 января 2019 года запланировано на 23:00 мск. Букмекеры предлагают поставить на победу «Ливерпуля» за 3.60.
Чемпионатвчера в 07:42
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Манчестер Сити - Ливерпуль 3 января 2019: прямая онлайн-трансляция матча 21 тура чемпионата Англии по футболу
Комсомольская правдавчера в 06:20
Манчестер Сити - Ливерпуль. Прогноз на матч АПЛ: «красные» не выиграют, но забьют
Sport-place02 января в 08:58
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