Футбол

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: букмекеры назвали фаворита матча АПЛ
Чемпионат
вчера в 07:42

Манчестер Сити — Ливерпуль
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Этихад»
20′
Деян Ловрен
Венсан Компани
31′
38′
Джорджиньо Вейналдум
Серхио Агуэро
40′
Эмерик Лапорт
45′+2′
57′
Джеймс Милнер
Фабиньо
64′
Роберто Фирмино
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
65′
Лерой Сане
72′
77′
Садио Мане
Джердан Шакири
86′
Джорджиньо Вейналдум
Дэниэл Старридж
Эмерик Лапорт
Кайл Уокер
86′
Венсан Компани
Николас Отаменди
88′
Бернарду Силва
89′
Эдерсон Сантана
90′+5′
Букмекеры назвали фаворита матча 21-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Начало встречи 3 января 2019 года запланировано на 23:00 мск. Букмекеры предлагают поставить на победу «Ливерпуля» за 3.60.
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