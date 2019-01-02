Букмекеры назвали фаворита матча 21-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Начало встречи 3 января 2019 года запланировано на 23:00 мск. Букмекеры предлагают поставить на победу «Ливерпуля» за 3.60.

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